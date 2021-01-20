Антонов отреагировал на новые санкции США против «Северного потока – 2»

20.01.2021, 6:18, Новости дня

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Санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением неприкрытой недобросовестной конкуренции и попыткой заставить страны Европы покупать американское сырье, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам Антонова, в Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации проекта. «Принято несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес РФ и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума», – приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в соцсети Facebook.

«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников» , – констатировал Антонов. «Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», – уверен дипломат.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки «Северного потока – 2».

Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».