 

Военная мощь РФ в Арктике вызвала беспокойство в команде Байдена

20.01.2021, 6:18, Новости дня
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Кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената по делам вооруженных сил США выразил обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи и «агрессивного поведения в Арктике и во всем мире».

«Я серьезно обеспокоен наращиванием российской военной мощи и агрессивным поведением в Арктике и во всем мире. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в этом регионе», – приводит слова Остина ТАСС.

При этом отставной генерал заметил, что «Соединенные Штаты имеют давнюю историю сотрудничества с Россией в арктическом регионе, и я надеюсь, что оно будет продолжаться».

Кандидат на пост шефа Пентагона сообщил о намерении «провести оценку ситуации и проконсультироваться с союзниками и партнерами относительно стратегии и техники, необходимых для обеспечения стабильной и открытой Арктики, а также для защиты США, их экономических интересов и сдерживания агрессии», а также в рамках «обеспечения слаженности и эффективности американской стратегии в отношении России».

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заметил, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, а военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями. В свою очередь начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин заявил о росте интенсивности и масштабов морских учений НАТО в Арктике.

26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце РФ завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как РФ ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит РФ и Китая напугал США.



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