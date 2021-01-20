Мнение: О тех, за кем придут после Навального

20.01.2021, 5:54, Разное

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Подводя итоги последних двух суток можно сказать, что с оппозиционным политиком Алексеем navalny Навальным #власть поступила беспредельно по закону. То есть, беспредельно широко трактуя законодательные рамки, используя все возможные законные способы делать то и это, она всё же не покинула пределы российского правового поля.

Как вообще не покидала его все 20 лет. Сомневаетесь?

Зря.

И задержание в транзитной зоне аэропорта, и представление об избрании меры пресечения для лица, уклоняющегося от отбытия назначенного судом наказания, и уведомление адвоката о судебном заседании за минуту до его начала, и сам выездной суд – всё это применялось в России и ранее. Не к тем, так к другим, не в совокупности, а по отдельности. Но всё же это сейчас вполне легальная #практика. О чём многие эльфы даже не подозревали, а иногда и просто гнали от себя такие мысли.

Более того, и началось всё это не вчера. И даже не в 2013 году, когда #власть, оправившись от шока московских протестов, включила бешеный принтер на всю катушку. Но все молчали. Как молчали вообще с приходом в Кремль скромного питерского чекиста.

Все молчали в 2000-м, когда пришли за тогдашним главой группы Медиа-мост и телевизионным магнатом Владимиром Гусинским. Когда у него отбирали НТВ, а самого выталкивали за границу. Ведь ельцинский олигарх с израильским шнобелем гражданством не мог быть невиновным априори, а ещё это был спор хозяйствующих субъектов…

Все молчали в 2004-м, когда пришли за Михаилом Ходорковским. Когда у него внаглую отобрали ЮКОС, крупнейшую на тот момент частную компанию России, некие исключительно физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики – теперь известно, кто были эти люди, и чей интерес стоял за ними. Это все понимали – и героически молчали…

Все молчали в 2008-м, когда владельца парфюмерной сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова арестовали якобы за неуплату налогов только потому, что кому-то из влиятельнейших на тот момент силовиков приглянулся его #бизнес (кстати, в 2011 году уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но другое дело уже было сделано). Уже никому не хотелось лезть в эти разборки…

Все молчали в 2009-м, когда власти, очевидным образом извращая конституционное право на свободу собраний, винтили участников акций «Стратегии-31». Ну, да, там были сомнительные персонажи, один покойный ныне Эдичка limonov_eduard Лимонов чего стоил…

Все молчали в 2012-м, когда стали давать реальные сроки за мифические сколы зубной эмали. И продолжили давать в 2018-м за бросок пластикового стаканчика в сторону полицейского. Ибо это было гуманно: «в #США за такое вообще бы застрелили»…

Все молчали, когда оптимизаторы добивали медицину. Когда у россиян украли их пенсионные накопления и когда сами #пенсии де-факто отменили для половины населения, уравняв пенсионный возраст с фактической продолжительностью жизни по крайней мере для огромного количества мужчин. Молчали, когда через колено ломали Конституцию путём голосования «на пеньках» – и обнуление президентских сроков было далеко не главным, ради чего затевалась эта процедура. Уже просто накопилось слишком много поводов молчать…

Ну вот и домолчались.

Нет, дело не в том, что пришли за Алексеем Навальным. Вопрос в том, за кем придут завтра. И ответ уже вырисовывается.

Зампредседателя СК России Елена Леоненко сообщила, что Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, занимающихся предпринимательством. Одно из предложений привлекать ИП де-факто по звонку. Мол, сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев, а это слишком долгий срок, позволяющий неплательщикам уничтожить документы и вывести активы. СК предлагает обязать ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах сразу после определения размера ущерба.

В такой «логике» силовиков любой ИП – потенциальный преступник, который открылся лишь для того, чтоб спереть #налоги, уничтожить документы и вывести активы. А следующий шаг – сразу при регистрации ИП вместе со свидетельством выдавать предпринимателю уведомление о возбуждении против него уголовного дела. Если все жулики, то чего время-то тянуть?

Вот вам и четыре миллиона потенциальных дойных коров. А потом можно будет подумать и о тех, кто получают зарплаты в конверте. Они ведь тоже уклоняются от налогов…

Но вот загадка – на что надеются все остальные молчуны? На то, что сейчас не 1937-й? На то, что всех не пересажают? На «Сядь ты сегодня, а я завтра… откуплюсь»?

И к чему приведёт дальнейшее молчание?

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