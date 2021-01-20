 

Подборка сообщений о Сирии

20.01.2021, 5:40, Разное
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Ливан

From Russia with Love: Russian aircraft transports troops and weapons to Syrian airbase: video
Из РФ с любовью: российские самолеты доставляют войска и оружие на сирийскую авиабазу: видео      

by News Desk 2021-01-16

BEIRUT, LEBANON –  РФ официально объявила о размещении совместных российско-сирийских сил в районе Айн-Исса после серии атак, осуществленных турецкими военными и их союзниками в сельской местности Аль-Ракка.

В пятницу, ВКС РФ начали переброску сил для усиления российской военной полиции в провинциях Аль-Ракка и Аль-Хасака, где, в связи с конфликтом между Турцией и Сирийскими демократическими силами (SDF),  в последнее время обострилась ситуация.

По имеющимся данным, на этой неделе в аэропорт Камышлы прибыл российский транспортный самолет Ил-76, чтобы доставить припасы и подкрепление для военной миссии в мухафазах Аль-Ракка и Аль-Хасака.

В сообщениях говорилось, что Сирийская арабская армия (САА) и российские вооруженные силы недавно увеличили свое присутствие в мухафазах Аль-Хасака и Эр-Ракка, поскольку они стремятся усилить свои подразделения вдоль линии фронта Айн-Исса (Ракка) и Тал Тамр (Хасака).

На видео, размещенном на YouTube-канале Ru.Vesna.Su, видно, что российский грузовой самолет Ил-76 прибывает в аэропорт Камышлы, что подтверждает сообщения о его прибытии из сирийских источников.

В то время как авиабаза Хмеймим является основной  базой  российских сил в Сирии, аэропорт Камышлы стал  их  вспомогательной базой  в восточной части страны.

Саудовская Аравия

Russia carries out 40 raids on Deash areas in Syria
Россия нанесла 40 авиаударов по районам контролируемым ИГИЛ  в Сирии

ARAB NEWS  January 17, 2021    

В течение дня РФ наносила удары по районам Алеппо, Хамы и Ракки (File/AFP)

DUBAI: В воскресенье, российские военная авиация  нанесла 40 авиаударов по районам контролируемым ИГИЛ в Сирии, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Британский военный наблюдатель сообщил, что РФ в течение всего дня  наносила удары в  районах  прилегающих к  Алеппо, Хаме и Ракке.

Тем временем, в пустыне между Дейр-эз-Зором и Хомсом, силы национальной обороны продолжали операции  направленные на то  чтобы обезопасить дорогу, соединяющую две провинции. Операции начались после сообщений об эскалации активности ИГИЛ.

На прошлой неделе боевики ИГИЛ,  в  последней по времени из серии смертоносных атак экстремистов на востоке Сирии  убили по меньшей мере восемь сторонников режима.

Пять сирийских солдат и три бойца поддерживающих режим ополченцев были среди убитых в результате нападения ИГИЛ на одну из их позиций в пустынном районе провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

Одиннадцать других были ранены, некоторые из них в критическом состоянии, а это означает, что число погибших может возрасти, добавил военный наблюдатель.

В 2014 году ИГИЛ захватило большую часть Сирии и Ирака и провозгласило трансграничный «халифат»,  впоследствии, многочисленные наступательные операции  в этих двух странах привели к территориальному поражению  “халифата”.

Группировка была разгромлена  в Сирии в марте 2019 года, но “спящие”  ячейки ИГИЛ продолжают атаковать  объекты  в  обширной  пустыне  Бадиа, простирающейся от центральной Сирии на восток до границы с Ираком.

Обсерватория сообщает, что с начала года,  “спящие”  ячейки ИГИЛ активизировали свои атаки на силы режима, убив по меньшей мере 44 человека, включая солдат  правительственных войск  и  бойцов  иностранных полувоенных формирований.

Глобальная сеть

 Russian Navy deploys stealth patrol vessel to Syria
ВМФ РФ отправил в Сирию патрульный стелс-корабль

By Dylan Malyasov   Jan 17, 2021

ВМФ РФ передислоцировал свой новейший  патрульный  корабль  «Дмитрий Рогачев» на военно-морскую базу  в Тартусе на северном побережье  Сирии.

Патрульный корабль проекта 22160 “Дмитрий Рогачев” был снят на видео,  при  проходе  по проливу Босфор. Видео было размещено в социальных сетях военно-морским наблюдателем на Босфоре Кавитом Эге Тулча.

В Черноморском флоте РФ подтвердили, что патрульный корабль  «Дмитрий Рогачев» прошел через проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземноморья.

«Экипаж корабля осуществляет переход из Черного моря в Средиземное, где будет выполнять задачи в составе постоянно действующей оперативной части ВМФ России», – заявили  в пресс-службе флота.

В сообщении добавлено, что корабль пополнит военно-морскую группировку в соответствии с планом действий Черноморского флота.

Второй корабль проекта 22160  “Дмитрий Рогачев” введен в строй  в 2019 году и несет  службу  в составе Черноморского флота. Третий корабль – «Павел Державин» – введен  в   строй в ноябре 2020 года.

Военные корабли проекта 22160 – это большие  патрульные  корабли  созданные  с  использованием  технологии  малозаметности  строятся  для ВМФ России. Корабли  предназначены,  в первую очередь,  для патрулирования, наблюдения и защиты в открытом и закрытом море. Первый корабль был заложен в феврале 2014 года.

Корабли этого класса имеют морскую автономность 60 суток, способны развивать скорость до  30 узлов и водоизмещение около 1700 тонн. Их экипаж составляет около 80 человек, а дальность действия – до 6000 морских миль.

  Иран

300 Russian soldiers dispatch to NE Syria amid heavy attacks by Turkish forces
После сильных атак турецких войск,  в северо-восточную Сирию направлены 300 российских солдат 

January 19, 2021 Source : Al-masdar

Представитель Совместного российско-сирийского центра мониторинга майор Дмитрий Сунцов объявил в понедельник, что около 300 российских солдат были отправлены в сирийскую губернию Хасака для усиления центров мониторинга.

AhlulBayt News Agency (ABNA): Представитель Российско-сирийского совместного центра мониторинга майор Дмитрий Сунцов объявил в понедельник, что около 300 российских солдат были отправлены в сирийскую провинцию Хасака для усиления центров мониторинга.

«Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных пунктов в провинции Аль-Хасака, и наша главная задача – способствовать деэскалации конфликта в этом районе. Наши силы следят за соблюдением режима прекращения огня и оказывают всяческую помощь местному населению», – заявил журналистам майор Сунцов.

Прибытие примерно 300 российских солдат в провинцию Аль-Хасака произошло всего через день после того, как турецкие вооруженные силы и союзные им боевики усилили свои атаки на ключевой город Таль-Тамр, который находится к востоку от провинции Аль-Ракка.

В связи с этим Сирийские демократические силы (SDF) закрыли контрольно-пропускные пункты, которые связывают  контролируемые ими районы с районами подконтрольными сирийскому  правительству в пределах города Хасака.

Закрытие  пунктов пропуска якобы было связано с перекрытием подачи  воды со станции Алук, которое было осуществлено поддерживаемыми Турцией боевиками в районе Рас-Аль-Айн.

Сирийское правительство обвинило Сирийские демократические силы в преднамеренной блокировке территорий, удерживаемых сирийской арабской армией, с целью усугубить страдания людей, живущих под властью государства.

Сирийские демократические силы не ответили на эти обвинения.



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