Подборка сообщений о Сирии

20.01.2021

Ливан

From Russia with Love: Russian aircraft transports troops and weapons to Syrian airbase: video

Из РФ с любовью: российские самолеты доставляют войска и оружие на сирийскую авиабазу: видео

by News Desk 2021-01-16

BEIRUT, LEBANON – РФ официально объявила о размещении совместных российско-сирийских сил в районе Айн-Исса после серии атак, осуществленных турецкими военными и их союзниками в сельской местности Аль-Ракка.

В пятницу, ВКС РФ начали переброску сил для усиления российской военной полиции в провинциях Аль-Ракка и Аль-Хасака, где, в связи с конфликтом между Турцией и Сирийскими демократическими силами (SDF), в последнее время обострилась ситуация.

По имеющимся данным, на этой неделе в аэропорт Камышлы прибыл российский транспортный самолет Ил-76, чтобы доставить припасы и подкрепление для военной миссии в мухафазах Аль-Ракка и Аль-Хасака.

В сообщениях говорилось, что Сирийская арабская армия (САА) и российские вооруженные силы недавно увеличили свое присутствие в мухафазах Аль-Хасака и Эр-Ракка, поскольку они стремятся усилить свои подразделения вдоль линии фронта Айн-Исса (Ракка) и Тал Тамр (Хасака).

На видео, размещенном на YouTube-канале Ru.Vesna.Su, видно, что российский грузовой самолет Ил-76 прибывает в аэропорт Камышлы, что подтверждает сообщения о его прибытии из сирийских источников.

В то время как авиабаза Хмеймим является основной базой российских сил в Сирии, аэропорт Камышлы стал их вспомогательной базой в восточной части страны.

Саудовская Аравия

Russia carries out 40 raids on Deash areas in Syria

Россия нанесла 40 авиаударов по районам контролируемым ИГИЛ в Сирии

ARAB NEWS January 17, 2021

В течение дня РФ наносила удары по районам Алеппо, Хамы и Ракки (File/AFP)

DUBAI: В воскресенье, российские военная авиация нанесла 40 авиаударов по районам контролируемым ИГИЛ в Сирии, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Британский военный наблюдатель сообщил, что РФ в течение всего дня наносила удары в районах прилегающих к Алеппо, Хаме и Ракке.

Тем временем, в пустыне между Дейр-эз-Зором и Хомсом, силы национальной обороны продолжали операции направленные на то чтобы обезопасить дорогу, соединяющую две провинции. Операции начались после сообщений об эскалации активности ИГИЛ.

На прошлой неделе боевики ИГИЛ, в последней по времени из серии смертоносных атак экстремистов на востоке Сирии убили по меньшей мере восемь сторонников режима.

Пять сирийских солдат и три бойца поддерживающих режим ополченцев были среди убитых в результате нападения ИГИЛ на одну из их позиций в пустынном районе провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

Одиннадцать других были ранены, некоторые из них в критическом состоянии, а это означает, что число погибших может возрасти, добавил военный наблюдатель.

В 2014 году ИГИЛ захватило большую часть Сирии и Ирака и провозгласило трансграничный «халифат», впоследствии, многочисленные наступательные операции в этих двух странах привели к территориальному поражению “халифата”.

Группировка была разгромлена в Сирии в марте 2019 года, но “спящие” ячейки ИГИЛ продолжают атаковать объекты в обширной пустыне Бадиа, простирающейся от центральной Сирии на восток до границы с Ираком.

Обсерватория сообщает, что с начала года, “спящие” ячейки ИГИЛ активизировали свои атаки на силы режима, убив по меньшей мере 44 человека, включая солдат правительственных войск и бойцов иностранных полувоенных формирований.

Глобальная сеть

Russian Navy deploys stealth patrol vessel to Syria

ВМФ РФ отправил в Сирию патрульный стелс-корабль

By Dylan Malyasov Jan 17, 2021

ВМФ РФ передислоцировал свой новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» на военно-морскую базу в Тартусе на северном побережье Сирии.

Патрульный корабль проекта 22160 “Дмитрий Рогачев” был снят на видео, при проходе по проливу Босфор. Видео было размещено в социальных сетях военно-морским наблюдателем на Босфоре Кавитом Эге Тулча.

В Черноморском флоте РФ подтвердили, что патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прошел через проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземноморья.

«Экипаж корабля осуществляет переход из Черного моря в Средиземное, где будет выполнять задачи в составе постоянно действующей оперативной части ВМФ России», – заявили в пресс-службе флота.

В сообщении добавлено, что корабль пополнит военно-морскую группировку в соответствии с планом действий Черноморского флота.

Второй корабль проекта 22160 “Дмитрий Рогачев” введен в строй в 2019 году и несет службу в составе Черноморского флота. Третий корабль – «Павел Державин» – введен в строй в ноябре 2020 года.

Военные корабли проекта 22160 – это большие патрульные корабли созданные с использованием технологии малозаметности строятся для ВМФ России. Корабли предназначены, в первую очередь, для патрулирования, наблюдения и защиты в открытом и закрытом море. Первый корабль был заложен в феврале 2014 года.

Корабли этого класса имеют морскую автономность 60 суток, способны развивать скорость до 30 узлов и водоизмещение около 1700 тонн. Их экипаж составляет около 80 человек, а дальность действия – до 6000 морских миль.

Иран

300 Russian soldiers dispatch to NE Syria amid heavy attacks by Turkish forces

После сильных атак турецких войск, в северо-восточную Сирию направлены 300 российских солдат

January 19, 2021 Source : Al-masdar

Представитель Совместного российско-сирийского центра мониторинга майор Дмитрий Сунцов объявил в понедельник, что около 300 российских солдат были отправлены в сирийскую губернию Хасака для усиления центров мониторинга.

AhlulBayt News Agency (ABNA): Представитель Российско-сирийского совместного центра мониторинга майор Дмитрий Сунцов объявил в понедельник, что около 300 российских солдат были отправлены в сирийскую провинцию Хасака для усиления центров мониторинга.

«Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных пунктов в провинции Аль-Хасака, и наша главная задача – способствовать деэскалации конфликта в этом районе. Наши силы следят за соблюдением режима прекращения огня и оказывают всяческую помощь местному населению», – заявил журналистам майор Сунцов.

Прибытие примерно 300 российских солдат в провинцию Аль-Хасака произошло всего через день после того, как турецкие вооруженные силы и союзные им боевики усилили свои атаки на ключевой город Таль-Тамр, который находится к востоку от провинции Аль-Ракка.

В связи с этим Сирийские демократические силы (SDF) закрыли контрольно-пропускные пункты, которые связывают контролируемые ими районы с районами подконтрольными сирийскому правительству в пределах города Хасака.

Закрытие пунктов пропуска якобы было связано с перекрытием подачи воды со станции Алук, которое было осуществлено поддерживаемыми Турцией боевиками в районе Рас-Аль-Айн.

Сирийское правительство обвинило Сирийские демократические силы в преднамеренной блокировке территорий, удерживаемых сирийской арабской армией, с целью усугубить страдания людей, живущих под властью государства.

Сирийские демократические силы не ответили на эти обвинения.