Мнение: Parler переехал в Ростов

20.01.2021, 5:32, Разное

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Заблокированная в США социальная сеть Parler, которая в январе после бана Трампа в Твиттере вырвалась в лидеры по скачиваниям в США и была сразу забанена, теперь частично переехала в Ростов.

Американская социальная сеть Parler, популярная среди сторонников уходящего президента США Дональда Трампа, утром во вторник, 19 января, частично восстановила работу с российской помощью. Накануне на странице Parler можно было найти лишь послание главы компании Джона Матце, в котором говорилось, что персонал работает над восстановлением функций социальной платформы.

Эксперт по интернету Рональд Джилметт сказал агентству Reuters, что интернет-адреса Parler теперь принадлежат фирме DDos-Guard, которой руководят двое россиян. По данным агентства, в прошлом DDos-Guard сотрудничала с расистскими сайтами и оказывала поддержку сайтам российского правительства. Ни Матце, ни DDos-Guard пока не прокомментировали слова Джилметта.

Новые хозяева из Ростова-на-Дону.

Как пояснил Джилметт, компания DDos-Guard на своем сайте приводит адрес в Шотландии с названием Cognitive Cloud LP, однако на самом деле эта фирма принадлежит двум россиянам из Ростова-на-Дону. Один из этих россиян недавно сказал в интервью британской газете The Guardian, что он не осведомлен обо всем контенте, который распространяется через его компанию.

Amazon, Google и Apple заблокировали Parler, сославшись на то, что эта соцсеть, по их мнению, не принимает должных мер для защиты от опасного контента. В качестве примера Amazon привел пост следующего содержания: "Только мертвый демократ – хороший демократ. Бей их всех".

Parler возразил, что большинство проблемных постов удалены, что же касается оскорблений, например в адрес бывшей первой леди Мишель Обамы, то они, по словам руководства соцсети, действительно исполнены ненависти, но защищены Конституцией.

https://www.dw.com/ru/socset-parler-chastichno-vosstanovlena-s-rossijskoj-pomoshhju/a-56271353 – цинк

DDoS-Guard подтвердили, что Parler теперь обеспечивают "ребята из Ростова" https://ria.ru/20210119/parler-1593704928.html

Вместе с тем, в DDos-Guard опровергли https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6006ddc59a79472acba5479a заявления о том, что Parler теперь использует их хостинг. Речь идет именно что о предоставлении необходимой защиты ресурсу.

У меня был опыт знакомства в с работой DDoS-Guard.

Когда мы создали во время Крымской весны проект "Голос Севастополя", его где-то с апреля 2014-го года начали активно ддосить укры и возникла необходимость в защите проекта от систематических ддос-атак. Наш системный администратор тогда договорился с ребятами из DDoas-Guard, которые обеспечили необходимую защиту от подобных атак, которую за 2014-й год пробили всего 2 или 3 раза (кто тогда активно читал "Голос Севастополя" отлично должны помнить, как иногда сайт мог быть по несколько часов недоступен). В целом, услуги оказывали очень качественно и даже несколько раз вошли в положение, когда у сайта были проблемы. Так что если вам нужна защита для вашего ресурса, то по личному опыту знакомства вполне могу рекомендовать.

Ну а теперь, будут помогать спасению свободы слова в США.

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