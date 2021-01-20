 

Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор

20.01.2021, 5:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, в этом году из-за коронавирусных ограничений на аллее выставили около 200 тыс. американских флагов. Однако в соцсетях обратили внимание, что флаги образовали собой российский триколор.

«Около 200 тыс. флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений. Но в итоге получился заговор с российским флагом», – говорится в сообщении телеграм-канала «Милитарист».

На инаугурации Барака Обамы в 2008 году присутствовали, по разным оценкам, от 800 тыс. до 1,8 млн человек.

20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Избиратели Приморья оценили возможность голосования на открытом воздухе

24.12 / Нацполиция Украины не получала от России запроса на выдачу Маркива – Клименко

07.10 / Состоялась презентация оперативной памяти DDR5

06.10 / Путин потребовал не допускать лиц с судимостью к работе в детских спортивных секциях

26.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

18.10 / В Хмельницкой области пять человек отравились угарным газом

16.07 / Госдеп решил «подружить» американцев и сербов за 500 тыс. долларов

10.10 / Избирателям в Огайо направили 50 тыс. ошибочных бюллетеней

16.08 / В МИД оценили предстоящие переговоры с США по стратегической стабильности

16.01 / Новый паркетник Mazda CX-30 вышел в продажу в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска