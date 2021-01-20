Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор

20.01.2021, 5:24, Новости дня

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На Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, в этом году из-за коронавирусных ограничений на аллее выставили около 200 тыс. американских флагов. Однако в соцсетях обратили внимание, что флаги образовали собой российский триколор.

«Около 200 тыс. флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений. Но в итоге получился заговор с российским флагом», – говорится в сообщении телеграм-канала «Милитарист».

На инаугурации Барака Обамы в 2008 году присутствовали, по разным оценкам, от 800 тыс. до 1,8 млн человек.

20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.