Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2»

20.01.2021, 5:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

«Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]», – приводит слова Блинкена ТАСС.

При этом кандидат на пост госсекретаря допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. «Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Евросоюзе] остановить его [проект]. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть, в том числе те, что вы [Конгресс] предоставляете», – добавил Блинкен.

«Избранный президент полностью согласен с вами (сенатором Тедом Крузом, который выступает инициатором санкций против «Северного потока – 2»), что «Северный поток – 2» – это плохая идея, и он очень четко об этом говорил», – отметил Блинкен.

Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».