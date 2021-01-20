Мнение: Помощь “Чирику”
20.01.2021, 4:38,
Разное
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Помощь "Чирику"
Камрады! Обратился за помощью боец НМ ДНР Олег Васильевич, позывной "Чирик", в б/д с нач. 2014 г. Два Креста и "За Боевые Заслуги". 1-й Крест – за Карловку-Нетайлово (2014 г.), 2-й – за Марьинку (2015 г.), ЗБЗ – за Ясиноватую (17 авг. 2014 г.)
Б/путь: Аэропорт, Карловка-Нетайлово, Горловка, Дзежинск, Озеряновка, Майорск, Саур-Могила, Ясиноватая, Комунар, Новоазовск.направление.
11 ноября 2018 г. "Чирик" получил тяжёлую сочетанную МВТ и пулевые ранения при попытке прорыва ВСУ на Новоазовск. направлении.
Его готова принять Москва в в/госпиталь на лечение. Но средств на это нет! Состояние – тяжёлое, в Донецке установили пластину в голову, под ней – осколки. Случаи потери сознания и судороги. Сильно повреждён осколками кишечник, глаз, отсутствует барабанная перепонка. Проведено 18 (!) операций, улучшения минимальны.
Очень сложно жить с двумя выведенными стомами, не имея денег на все лекарства, которые выписаны, соблюдая диету.
Всем: кто может помочь Олегу: Ранее для Олега объявляли сбор средств, но к сожалению собранного на все нужды не хватило!
Карта Сбера
5469 5200 2453 2616
На имя Валентин А.
(с) Информацию предоставил "Зима"
Связаться можно по почте [email protected]
Помощь и распространение приветствуется.
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Источник: Colonel Cassad
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