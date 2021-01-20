На кастинг в российской “Лиге смеха” зарегистрировались команды из ОРДО

20.01.2021, 4:36, Новости дня

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В российской версии украинского проекта “Лига смеха” на телеканале СТС намерены принять участие команды, которые заявили себя как представители оккупированных Россией украинских территорий. Соответствующая информация опубликована 19 января пресс-службой Международного союза КВН.

СТС сообщал, что шоу канал будет производить совместно с Международным союзом КВН.

В списке команд – участниц кастинга, который состоится 25−27 января в московском Доме КВН, коллективы “Дуэт имени нет” и “Все Пуteam” указаны как представители Донецка из “Донецкой народной республики”.

На кастинг нового проекта СТС зарегистрировалось и другие команды из Украины:

“МУА планета земля”;

“Сборная медиков” (Одесса);

“Сборная Одессы” (Одесса);

“Падик 19” (Запорожье);

“Подруги твоего парня (Харьков).

Из оккупированного Россией Крыма указаны две команды:

B.A.N.G. (Керчь);

“Эльвад Вагнер” (Симферополь).

Заявки на кастинг по состоянию на 20 января подали 172 команды. Организаторы отметили, что список команд – участниц отбора еще будет дополняться.

В январе стало известно, что украинская студия “Квартал 95” продала франшизу “Лиги смеха” российскому каналу СТС. В украинской компании заявили, что “Квартал 95” с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights, который “имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты “Квартала”. В студии подчеркнули, что у Eccho Rights собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет.

Издание “НВ Бизнес” выяснило, что команды, которые пройдут кастинг в российскую “Лигу смеха” (их будет 20 или 24), в феврале выступят на телевизионном фестивале, во время которого выберут 12 участников сезона.

“Все как в “Лиге смеха” на Украине. Куплена франшиза, – цитирует издание участника креативной команды российской “Лиги смеха” Евгения Донских. – “СТС Медиа” давным-давно приобрела права на несколько продуктов, среди которых была и “Лига смеха”.

На сайте украинской “Лиги смеха” сообщается, что этот телевизионный юмористический проект был создан в 2015 году студией “Квартал 95” и компанией Drive Production. Сейчас шоу ведет Евгений Кошевой. До избрания президентом Украины в 2019 году ведущим шоу был основатель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский.

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