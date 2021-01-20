Россию назвали «ключевым противником» США в космосе

20.01.2021, 4:30, Новости дня

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Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что РФ и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом РФ пока остается «ключевым противником».

«Космос – это уже арена конкуренции великих держав. Деятельность КНР и РФ в космосе представляет серьезные и растущие угрозы для интересов нацбезопасности США. <…> В то время как РФ является ключевым противником, Китай – растущая угроза», – приводит слова Остина ТАСС.

По мнению кандидата на пост главы Пентагона, КНДР и Иран также представляют угрозу для интересов США в космосе, хотя и менее масштабную. «Связанные с космосом угрозы со стороны Ирана и КНДР, такие как создание помех спутниковой связи и сигналам GPS, также растут и представляют опасность для космического потенциала США», – сообщил Остин.

«Последнее, но не менее важное – рост [масштабов] частной деятельности в космосе – <…> представляет риск для США в том смысле, что правительство должно гарантировать, что она (эта деятельность) не будет вступать в противоречие с <…> государственными активами», – добавил американский генерал, пояснив при этом, что, «согласно некоторым прогнозам, в следующее десятилетие на орбите будет около 54 тыс. новых спутников, которые в основном будут находиться в частной собственности».

«Учитывая важность космоса в вопросе влияния на нашу экономическую конкурентоспособность, крайне важно продолжать разрабатывать лучшие практики, стандарты и международные нормы поведения в космосе. Разработка глобальных норм поведения в космосе также будет сдерживать угрожающее поведение и поддерживать права всех стран на ответственное и мирное использование космоса», – добавил Остин.

«Другие страны оспаривают возможности США и их союзников вести деятельность в космосе. Баланс наступательных и оборонительных возможностей, а также устойчивая архитектура имеют жизненно важное значение для любой надежной стратегии для сдерживания враждебных действий и защиты <…> интересов США в случае распространения конфликта в космос», – отметил при этом претендент на должность главы Пентагона.

В октябре 2020 года РФ обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД РФ подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме.

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны РФ и Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.