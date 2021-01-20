Эксперты ВОЗ назвали реакцию мира на пандемию «чередой фиаско»

20.01.2021, 3:46, Новости дня

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Члены специальной группы экспертов ВОЗ, собранной для оценки реагирования на пандемию со стороны государств мира, пришли к выводу о том, что практически все правительства и профильные организации — включая и саму ВОЗ — проявили в борьбе с COVID-19 нерасторопность и неэффективность, пишет The New York Times. Как пишет газета, в предварительном докладе экспертов подчёркивается, что в ВОЗ о возможной вспышке опасной вирусной инфекции знали заранее, но так к ней и не подготовились, а власти отдельных стран зачастую игнорировали тревожные сигналы со стороны специалистов.



Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что правительства большинства стран мира отреагировали на пандемию медленно и неэффективно, несмотря на то что знали о возможном кризисе заранее, пишет The New York Times. По данным газеты, к такому выводу пришла специальная Независимая группа экспертов по оценке готовности к пандемии и мер реагирования на неё в предварительном докладе.

Как отмечается в материале американского издания, хотя расследование группы, возглавляемой бывшим премьер-министром Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президентом Либерии Элен Джонсон-Серлиф, ещё не закончено, из её предварительного доклада, который также должен будет стать «дорожной картой», следует, что миру нужно пересмотреть свой подход к вспышкам инфекционных заболеваний.

В своём докладе эксперты ВОЗ «срывают покровы с тянувшейся целый год череды провальных решений», подробно описывая, как «неверные предположения, неэффективное планирование и нерасторопное реагирование — в том числе и со стороны самой организации — усугубили пандемию, которая уже уничтожила более двух миллионов человек», пишет корреспондент NYT. «Мы все потерпели фиаско, так и не сумев сплотиться для создания защитной сети для оберегания человеческих жизней», — цитирует журналист документ ВОЗ.

Как отмечает автор материала, многие из описанных в докладе ошибок — к примеру, тот факт, что многие правительства долгое время не могли обеспечить своим гражданам доступ к средствам индивидуальной защиты в достаточном объёме или наладить систему отслеживания лиц, контактировавших с заражёнными, — стали очевидными для всех уже давно; поражает же в документе прежде всего то, что, как полагают эксперты ВОЗ, чиновники, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности населения и лидерская роль, раз за разом терпели фиаско и в том, и в другом качестве.

По мысли составителей доклада, власти многих государств так и не смогли реализовать заготовленные заранее планы реагирования на эпидемии и после начала коронавирусного кризиса стали принимать сумбурные и порой даже откровенно вредные меры. Неудовлетворительно проявили себя и ведомства, отвечающие за здравоохранение, — в том числе и сама ВОЗ: авторы документа, в частности, задаются вопросом: почему специальный комитет организации объявил о чрезвычайной ситуации международного масштаба лишь 30 января. Как напоминает корреспондент NYT, против аналогичных мер на национальном уровне выступал Китай, убеждавший власти других стран силами своих лоббистов не вводить чрезвычайное положение.

Кроме того, несмотря на то что предсказания о неизбежности вирусной пандемии звучали не одно десятилетие, специалисты ВОЗ не подготовились должным образом к отражению такой угрозы и не провели необходимых реформ, пересказывает автор статьи доклад организации. Это, впрочем, «не снимает вину» с мировых лидеров — ведь даже после того, как профильные организации всё-таки подали сигнал тревоги, во многих странах этот сигнал просто «проигнорировали», убеждены эксперты ВОЗ.

Хотя доклад не слишком богат на подробности, в нём отдельно подчёркивается роль президента США Дональда Трампа, пишет NYT. В частности, там упоминается, что в марте, когда коронавирусная инфекция была подтверждена у 30 тыс. американцев, Трамп высказался против карантинных ограничений, заявив, что «нельзя делать решение более болезненным, чем сама проблема». Сегодня в США COVID-19 заражены уже больше 23 миллионов человек, а по количеству погибших — более 400 тыс. — страна занимает первое место в мире, напоминает журналист NYT.

В докладе ВОЗ также говорится и о промахах со стороны китайского руководства: эксперты организации подчёркивают, что у Пекина были данные о появлении в Ухани нового опасного вируса уже в декабре 2019-го, и если бы он отреагировал более оперативно и решительно, пандемия могла бы оказаться значительно менее масштабной, пишет The New York Times.

Как отмечается в материале американской газеты, решение о назначении экспертов для оценки мер реагирования на пандемию ранее принял генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейсус. При этом, хотя составители доклада утверждают, что провели многочисленные интервью с медработниками и экспертами, а также изучили сотни документов, был ли у них доступ к сотрудникам и документам национальных министерств здравоохранения, не ясно, пишет издание.