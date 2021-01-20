 

Помощник Зеленского предложил Маску Украину в качестве источника сырья

20.01.2021, 3:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что американский бизнесмен Tesla Илон Маск может заинтересоваться сотрудничеством с Киевом. Как пишет NewsOne, Жовква заявил, что Украина может быть интересна Маску как источник сырья, так как на территории страны находятся залежи лития, который используется для производства батарей электрокаров Tesla.


Reuters

Американский изобретатель, бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может  заинтересоваться сотрудничеством с Украиной. Как передаёт NewsOne, об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Украина может быть интересна Маску как источник сырья, так как на территории страны находятся залежи лития. Именно этот материал используется для производства батарей электроавто Tesla.

«Я назову только одну тему — литий. У нас есть залежи лития, есть возможности, как этот литий производить и поставлять», — заявил Жовква.

Кроме того, замруководителя офиса украинского президента считает, что развитие предприятий американского миллиардера на Украине возможно и вполне реально.

Как напоминает канал, ранее Владимир Зеленский пригласил создателя SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва, расположенный в Житомире.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В Конституции Украины нужно закрепить статус Крыма как крымскотатарской автономии – Чубаров

22.09 / Французская журналистка заметила абсурдные странности в деле Навального

11.10 / “Узнала? Муж звонит”. – “Может, тебя уже где-то встречать?” Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с супругом

21.08 / В РФ разрешили регистрацию автомобилей в МФЦ

09.10 / Пелоси ставит под сомнение пригодность Трампа к работе

15.12 / Представители общественных организаций просят не назначать Шкарлета министром образования Украины

11.11 / В ВОЗ назвали условие завершения пандемии COVID-19

09.09 / В Японии самолет сделал незапланированную посадку, чтобы высадить пассажира без маски

10.09 / Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ»

01.07 / PGNiG вернет “Газпрому” 90 миллионов долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска