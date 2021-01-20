Ещё в 2018 году на саммите G7 Трампу не хватало Путина

20.01.2021, 3:46, Новости дня

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Как вспоминает один из главных организаторов саммита «Большой семёрки» в Канаде Питер Бём, в 2018 году Дональд Трамп сетовал, что за круглым столом среди приглашённых лидеров не было Владимира Путина. Он тогда пообещал, что если будет проводить такой саммит в США, то российского лидера пригласит, рассказал Бём в интервью La Presse canadienne.



Reuters

Ещё до саммита «Большой семёрки» в 2018 году Дональд Трамп писал в Twitter, что хочет вернуть в это собрание Россию. Однако же, оказывается, и за закрытыми дверями он говорил об этом другим лидерам, рассказал канадский сенатор Питер Бём, который был тогда в зале как главный организатор саммита, пишет La Presse canadienne.

«Знаете, нам стоило бы сидеть за столом с президентом Путиным. Когда я буду хозяином саммита, я его позову», — заявил тогда Трамп, по словам Бёма.

«Вот так и шла беседа между одними из самых могущественных лидеров мира о том, как укреплять международное сотрудничество, — с лидером либерально-демократического мира, который раскрыл объятья перед авторитарным диктатором», — пишет автор статьи.

Канада тогда хотела организовать саммит так, чтобы избежать проблем и не навредить переговорам об установлении зоны свободной торговли в Северной Америке. За неделю до саммита Вашингтон ввёл ограничения против канадской стали и алюминия. Поэтому когда на встрече лидеров Трамп попытался увести переговоры в другую сторону, премьер-министру Канады Трюдо было непросто сохранить их в нужном русле.

В конечном итоге против приглашения Путина на саммит выступила и Ангела Меркель. На следующий день СМИ облетела фотография, где она с грозным лицом склоняется к Трампу. Как поясняет Бём, изначально на снимке были и другие люди и речь шла в тот момент о том, что международный миропорядок зиждется на определённых правилах.

У лидеров на этот счёт были разногласия. На следующий день Трамп покинул саммит раньше времени и отозвал свою подпись под общим коммюнике. И эти события затмили слова Трампа по поводу Путина.

Как приводит издание мнение другого канадского политика Питера Хардера, исключение РФ из «Большой восьмёрки» было «трагедией для её истории» и ответственность за это лежит исключительно на Владимире Путине. Хардер вспоминает, как РФ сама принимала саммит «Большой восьмёрки» в 2006 году: Путин тогда был очень горд.

Но всё изменилось в 2014 году. По словам Хардера, «жажда Путина консолидировать власть в РФ сделала из него особого авторитарного лидера, но это по-прежнему страна, с которой западные лидеры должны вести серьёзное сотрудничество». Политик отмечает, что экономически РФ стала слабее, но это по-прежнему ядерная держава и с ней нужно вести переговоры о контроле над ядерным оружием. И возвращение «более стабильного руководителя» в Белый дом в этом ключе очень важно, пишет La Presse canadienne.