Мнение: “Образцовая” кампания Франции

20.01.2021, 3:44, Разное

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К юбилею начала операции "Буря в Пустыне".

О том, как Франция участвовала в наземной фазе операции "Буря в пустыне" и о том, что представляло собой французская победа над противостоящими иракскими войсками.

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В итоге под американским давлением французы были вынуждены уступить уже в декабре 1990 года, когда было принято решение передать французские части в оперативное подчинение XVIII воздушно-десантному корпусу армии США. При этом ее, в силу относительной слабости группировки Франции и широкой полосы намечавшегося наступления, подкрепили 2-й бригадой 82-й дивизии ВДВ,18-й артиллерийской бригадой и 27-м инженерным батальоном армии США. Это позволило существенно нарастить возможности коалиции на участке наступления дивизии «Даге».

Сама дивизия «Даге» представляла собой сборную солянку из различных французских бронетанковых и механизированных частей. Французы стремились использовать возможность участия в полномасштабных боевых действиях не только для достижения политических целей, но и для получения опыта ведения современной войны. Поэтому одним из мотивов для отправления в Саудовскую Аравию фрагментов различных частей и подразделений было желание распространить полученный боевой опыт на как можно большее количество кадровых частей, дислоцированных во Франции.

Основу для «Даге» образовали штаб и части 6-й легкой бронетанковой дивизии, которым подчинили сводные боевые группы, составленные из подразделений различных полков, включая подразделения Французского иностранного легиона. Он же руководил различными инженерными, логистическими, медицинскими и полицейскими подразделениями, которые располагались во второй линии.

Группы Quest и Est были составлены из войск, которым предстояло действовать в первой линии – сюда входили танковые, механизированные, артиллерийские, парашютные и пехотные подразделения. В качестве сил усиления им были переданы батареи 155-мм орудий американской 18-й артиллерийской бригады.

Кроме того, в отдельную боевую группу была выделена 2-я бригада 82-й дивизии ВДВ США, которая замыкалась на штаб «Даге» после того, как французы согласились перейти в оперативное подчинение CENTCOM. Американские части были дополнены французскими парашютистами.

Всего в составе дивизии было примерно 13500 – 14 000 человек личного состава, которые располагали 44 танками AMX-30B2, 6 устаревшими AMX-30B «Demin» с советскими минными тралами, предоставленными ФРГ из запасов ликвидированной ГДР, и 40 ББМ AMC-10C. Прикрывать их действия должна была французская и американская ствольная артиллерия, а для поддержки с воздуха планировалось применить многоцелевые вертолеты «Gazelle», оснащенные противотанковыми ракетами.

Фактически, если рассматривать состав дивизии «Даге» к началу наступления 24 февраля 1991 года, то американские силы составляли от четверти до трети ее боевого состава. Можно говорить о том, что первоначальная идея Парижа с полуавтономными действиями, которые позволили бы французским частям работать самостоятельно под командованием Франции, так и не была реализована.

В рамках плана операции дивизия «Даге» получила задачу обеспечивать западную сторону войск коалиции, которые осуществляли основной удар через пустыню к западу от Кувейта. Фланг подразделения примыкал к боевым порядкам 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая развивала наступление к Ефрату параллельным курсом. Чтобы обеспечить взаимодействие, непосредственно к флангу 101-й дивизии примыкали части 2-й бригады 82-й дивизии, включенные в «Даге». Таким образом, французские войска действовали в самой западной части всей полосы наступления коалиционных сил.

Для решения поставленной задачи французы должны были захватить аэродром и перекресток дорог Ас-Салман, а далее продвигаться к Ефрату, поддерживая фланг 101-й дивизии ВДВ США. Противостояла «Даге» 45-я мотострелковая дивизия иракской армии, входившая в состав 9-го корпуса, которая прикрывала авиабазу Ас-Салман, будучи развернутой в 70-80 километрах от границы с Саудовской Аравией. Части Ирака на этом направлении имели недостаточно тяжелого вооружения и ограниченное кол-во артиллерии. Кроме того, французы и американцы здесь смогли достичь эффекта тактической внезапности.

После продолжительной воздушной кампании коалиционных ВВС, 24 февраля 1991 года началась наземная фаза операции «Буря в пустыне». 2-я бригада 82-й дивизии ВДВ США и французские механизированные и парашютные части в первый же день, не встречая серьезного сопротивления, успешно перешли границу и развили наступление в направлении Ас-Салмана (в 140 км от границы). К югу от аэродрома они натолкнулись на плохо организованное сопротивление опорных пунктов 45-й мотострелковой дивизии (так называемый «Объект Рошамбо»). Оно было достаточно быстро подавлено – удары артиллерии и вертолетов, а также штурмовиков А-10, бивших по 45-й и 49-й иракским дивизиям, вывели из строя несколько позиций и размещенных в капонирах танков Т-55. Через пару часов боя командование 45-й дивизии потеряло управление войсками и она фактически распалась – часть ее сил отступила по дороге от Ас-Салмана на север к Евфрату, а остальные ее силы оказались окружены и попали в плен. По итогам скоротечных боев за Ас-Салман было заявлено до 2500 пленных иракских солдат и офицеров, а также различная трофейная техника и склады боеприпасов. В ходе боев иракские силы потеряли до 30 единиц бронетехники и до 15 орудий и минометов. У французов в этих боях было двое убитых и 25 раненых.

Фактически к исходу первого дня операции 45-я дивизия прекратила свое существование. Идентичная судьба постигла и другую дивизию 9-го корпуса иракской армии – 49-я мотострелковая дивизия была быстро разгромлена силами наступавшей восточнее 101-й дивизии ВДВ США. Эти бои показали, что плохо обученные и оснащенные части ВС Ирака на этом направлении не способны вести упорную долговременную оборону даже при наличии полевых укреплений и нескольких месяцев на подготовку. Отчасти эта неготовность иракских частей объясняется тем, что уже к моменту начала наступления 45-я и 49-я дивизии имели реальную боевую эффективность в 45-55% от первоначальных возможностей из-за ударов ВВС коалиции и массированных информационно-психологических операций, подпитывающих дезертирство. После взятия Ас-Салмана «Даге» приготовилась отражать возможную контратаку танковых частей армии Ирака, которой так и не последовало.

На второй день операции дивизия расширила контроль до 20-30 километров от аэродрома Ас-Салман и выдвинула часть своих сил к северу от него в сторону Евфрата. Серьезного сопротивления она здесь не встретила. По сути, к исходу второго дня операции серьезные боевые действия для французов закончились, хотя отдельные подразделения еще проводили зачистки иракских сел и занимались сбором пленных.

В итоге единственными потерями для «Даге» стали двое погибших и 25 раненых в боях с 45-й иракской дивизией. Всего же за время войны в Заливе потери французского контингента составили девять погибших. На фоне разгрома 45-й мотострелковой дивизии это, конечно, выглядит впечатляюще. Если не учитывать крайне низкий уровень боеготовности иракских войск на этом направлении, которые не смогли поставить перед французскими частями серьезных проблем по преодолению подготовленной обороны.

Специально для РИА "ФАН"

https://riafan.ru/1371802-pochemu-franciya-vydaet-dvukhdnevnuyu-operaciyu-v-irake-za-globalnyi-uspekh-svoei-armii – полностью материал с фотографиями и инфографикой читай по ссылке

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До кучи, пачка интересных фотографий, на которые наткнулся во время работы над статьей.

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