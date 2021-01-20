Мнение: Теория Богемика

20.01.2021, 3:40, Разное

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Богемикус в комментарии к одному из моих сегодняшних постов простодушно описывает основной план европейских правительств:

“Думаю, благодаря цене тестов и недолговечности их результатов

правительству удастся провести всеобщую вакцинацию. Дело в том, что

большинство населения Чехии относится к вакцинации отрицательно, и

попытка принудительной вакцинации вызвала бы непредсказуемые политические

последствия. Поэтому правительство объявило, что после того, как вакцина

станет общедоступной, всё будет открыто, но только для тех, кто или будет

привит, или предъявит негативный тест. Хочется пойти на концерт – вакцина

или тест. В ресторан – вакцина или тест. В кино – вакцина или тест.

Учитывая, что билет в кино стоит 150-300 крон, а тест – 2000, к концу

года согласятся привиться почти все”.

То есть все на первый взгляд понятно и логично, я и сам примерно такое предполагал. Однако, если окинуть мысленным взором прошедший год, вдруг спотыкаешься на этом пассаже старины Богемика: “попытка принудительной вакцинации вызвала бы непредсказуемые политические последствия”. ДА НУ?! А разве все предшествующие события не продемонстрировали, что из населения ВСЕХ европейских государств можно в буквальном смысле веревки вить? С чего вдруг такой непонятный страх? Похоже, как будто насильник захватил жертву, затащил к себе в подвал, там дважды изнасиловал самым извращенным образом – а потом сидит и мучается вопросом, не очень ли он ее обидит, если станет обращаться “на ты”.

Реально непонятно, зачем такая предупредительность. Почему не поступить, как с “масочным режимом” или теми же карантинами? Просто выпускается предписание – всем на уколы. Кто без укола – тому штраф 1000 евро и все равно укол принудительно, дюжими санитарами. Без церемоний! Это ж европейцы, Богемик. Что-то не то в твоей теории…