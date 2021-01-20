Консул РФ в Нью-Йорке рассказал об одномоментном отключении десятков телефонных линий

20.01.2021, 3:36, Новости дня

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В генконсульстве РФ в Нью-Йорке двое суток полностью отсутствует городская телефонная связь, несколько десятков телефонных линий были отключены одномоментно, сообщил консул генерального консульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Речь идёт не об одной-двух-трех, а нескольких десятках телефонных линий, которые были по сути отрезаны от связи единомоментно», – сказал Топольский в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА «Новости».

Консул отметил, что из-за отключения линия у российской диаспоры возникают большие проблемы: никто не может связаться с консульством, назначить дату визита в консульство по интересующим их вопросам.

При этом Топольский не стал давать оценку произошедшему, указав на то, что «хотелось бы, чтобы связь была установлена в ближайшее время».

Напомним, ранее стало известно об отключении связи российскому консульству в Нью-Йорке. Российские дипломаты назвали беспрецедентным отключение связи. В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь.