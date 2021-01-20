 

Супругу Навального уличили в распространении украинского фейка с портретом Путина

20.01.2021, 3:36, Новости дня
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Жена блогера Алексея Навального Юлия Навальная поделилась в сториз своего Instagram фейковым изображением, на котором школьники якобы вешают портрет Навального вместо портрета президента РФ Владимира Путина на школьную доску. Однако изображение оказалось фейком, распространяемым украинкой.

При более детальном рассмотрении выяснилось, что данный материал разместила в соцсетях украинка София Федоронько, что указано в геолокациях на ее страницах. При этом девушка активно пытается выдать украинскую школу за учебное заведение в Архангельске, передает Ruposters.

В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.



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