Мнение: Навальный пошел ва-банк

20.01.2021, 3:30, Разное

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Пока Алексей Навальный осваивается в «Матросской тишины», где оказался по абсолютному правовому беспределу по «делу Ив Роше», его соратники выпустили фильм «Дворец для Путина».

Понятно, что фильм снимался и монтировался еще до того, как Навального «замуровали» в тюремной камере. Как понятно и то, что фильм был бы выложен в YouTube, даже в случае если Навального не стали бы задерживать после возращения из Германии.

Думаю, что начав работать над этим фильмом, Навальный прекрасно понимал, что он будет представлен зрителям, после возвращения Навального на Родину.

Для меня очевидно, что Алексей Навальный пошел ва-банк. И надо признать, что сделал это очень удачно. Что не говори, но сегодня система в роли догоняющего. Потому что именно система вынуждена отвечать на ходы Навального.

Навальный объявил о своем возвращении, система ответила вакханалией с разворотом самолета, задержанием в Шереметьева, процессом с участием «судьи по вызову» в «комнате досуга» отделения полиции в Химках.

Команда Навального выпустила фильм, система ломает голову, чем ответить. И достойных ответов не видно. Выпустить из тюрьмы – это может быть расценено, как слабость власти, что власть испугалась, не выпустить – будет выглядеть местью за фильм. И так – хреново, и так – отвратительно.

Справедливости ради надо сказать, что в фильме мало чего нового, большей частью это пересказ того, что уже было обнародовано еще десять лет назад… Новое в фильме – только отчаянная радикализация Алексея Навального. Что само по себе заслуживает уважения. Потому что, как написал Максим Горький: «Безумству храбрых поем мы песню!..»

В общем, продолжаем наблюдать за развитием событий….