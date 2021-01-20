Личное: “Жигули и Мерседес”

20.01.2021, 3:16, Разное

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Этого фееричного автора сами разбирайте.

Я потом присоединюсь.

razbornyi

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 48, IT-шник, живу во Франции, зарплата хорошая, плюс беру иногда доп. проекты, которые нравятся (не из-за денег, просто люблю это дело, но когда они случаются, доход увеличивается раза в два). Последние 10 лет спорт каждый день. Силовые и велик 2-4 тыс. км в год.

Живу 25 лет с женой (М., 51) и сыном подростком. Ещё есть внебрачный сын, помладше, живёт в другой стране. Читаю блог с 14 года. Впрочем, как говорил персонаж фильма “Рыбка по имени Ванда”, чтобы быть умным недостаточно читать Ницше, нужно ещё и понимать что читаешь.

Угробил ситуацию с другой любовницей и вижу выбор между отсутствием хода и плохим ходом. Надеюсь на разбор.

С В (ей сейчас 43). мы познакомились на работе 4 года назад. Я много лет консультировал банк, по одному проекту и поскольку банк этот был основным моим клиентом, ходил туда как на работу. Там было много русскоязычных в разных отделах, и мы часто собирались на обед. Коллеги – в основном девушки + К (думаю, что чистый казанова, без Ж, ну, во всяком случае, человек с очень хорошими границами), который старше меня на пару лет. Мы с ним регулярно проверяли email новых сотрудников на предмет поиска русскоязычных, чтобы расширять круг общения. К очень много общался и с нашими и с француженками, говорил, что ему очень важен флирт, но на первый взгляд всегда оставлял ситуацию на уровне флирта. Впрочем, у него не было никакого решета, поэтому он мне рассказывал об этом, а кому-то, возможно о чём-то потяжелее. К никогда не упускал возможность меня пропиарить перед новыми девушками, я в свою очередь пиарил его. Было весело.

Сам я только-только выходил из дефолта с женой. Удивительным образом, дефолт закончился после того как жена узнала о моём внебрачном сыне, который на пару лет младше нашего с ней. До этого думал с ней расстаться, но вышло наоборот, после чего купили квартиру. Поэтому я был расслаблен и чего-то тяжелее флирта не искал.

В. написала, что слышала про нашу русскоязычную компанию и как бы встретиться. Оказалось, её мама работает в России в том вузе, где я учился, а папа в том НИИ, где я работал после вуза, по поводу чего она выразила прямо восторг.

На обед пришла худенькая, в очках и костюме библиотекарши, которая типа сухарь, но тронешь и вырвется огонь.

Потом была фаза где мы дружили втроём В., К и я. Она была замужем за французом (что плюс, поскольку М. мне с самого начала говорила, чтобы я заводил только замужних любовниц, опять же раз француз – значит дефицит русского общения), хобби которого был бокс причём занимался в клубе, который тут крышует бордели (ну нет, так нет, не очень-то и хотелось. Тут как раз появилась новая симпатичная коллега, переключился на неё, а с В флирт полностью убрал. Общение только в рамках дружбы). Из её рассказов выглядело, что в их браке она – лошадь в короне. Часто жаловалась на непонимание с мужем, и К. и я всегда поддерживали сторону мужа. Проекты В выходили из границ. Например она решила в их доме положить паркет поверх тёплого пола, что конечно сильно снижало его эффективность. Но ей хотелось паркет, поэтому она всё равно это сделала, несмотря на аргументы и сопротивление мужа. Как-то рассказала, что они делали 15 попыток ЭКО – без результата. Её обследовали вдоль и поперёк, ничего не нашли, а мужа не обследовали.

Потом мой проект в банке закончился, и В узнала об этом от К. “Её эта новость сильно расстроила, по-моему она даже заплакала”, – сообщил он.

В последний день проекта В вызвалась подвезти меня с вещами до стоянки – у нее, как у постоянной сотрудницы был подземный гараж, а мне как консультанту надо было пройти 500м с вещами. Доехали (её машина того же производителя, что моя, но на модель попроще), переложили вещи из её багажника в мой, и я прощаясь поцеловал её в губы. Она отреагировала так, что стало ясно – ну и что, что боксёр, от сломанной челюсти ещё никто не умирал. Обменялись контактами. А через пару дней:

В. Мой муж вчера вечером сказал мне, что не испытывает ко мне больше никаких чувств и хочет расстаться. Я должна по его мнению покинуть наш общий дом и переехать на съемную квартиру. Сам он уходить не хочет. Я просто в какой-то коме. Мы уже 23 года вместе и много через что прошли. Но такого я не ожидала..

В. Только не говори ничего никому, ок? Об этом еще никто не знает..я не могу ни спать, ни есть..

– Блин! Представляю себе как тебе плохо.

Я могу чем-то помочь? Хочешь у меня пожить? До выходных квартира пустая, потом, правда, М вернётся.

– Ты если не спишь, позвони мне в любое время. М. после НГ на родину уехала, и ты никого не разбудишь.

В. Спасибо.. я уже сплю, те пытаюсь. У меня завтра в 10 разговор с психологом, в банке есть такое для сотрудников. Так что не переживай. Спок ночи

– Спокойной ночи. Всё будет хорошо. Обнимаю тебя (по-дружески).

На след день в качестве терапии позвал в кино. Там я распускал руки, но ей нравилось. Потом пошли в бар и я угостил её джин-тоником. Оказалось, она никогда не пробовала джин-тоник – бм предпочитал вино. Вообще она никогда не пробовала очень многих обычных вещей – почти никаких коктейлей, и никаких русских или голливудских фильмов (бм был патриот). Я каждый раз не мог поверить, что она это взаправду не пробовала. Но развлекать её было очень просто. После бара видно было, что она готова к продолжению, но в машине было бы некрасиво, а дома меня ждал сын.

Потом мне нужно было улетать по делам, и мы чатились без остановки. Она хотела знать про меня всё, но я придерживая решето (спасибо Вашему блогу!), решил рассказать только про Г. – у которой от меня сын. Рассказать пообещал только в обмен на интимную фотку, мотивируя тем, что история интимная. Она прислала фотку практически немедленно, сообщив, что никогда этого раньше не делала. После этого рассказала про трёх своих любовников (у каждого из которых ОЗ была выше моей минимум втрое, все из руководства разных банков), последний из которых был у неё за три года до нашего знакомства (потом она решила завязать) и подсадил её на анал. Тут я стал подозревать, что хоть её рассказы и выглядят как решето, она совсем не проста. Какой-то из любовников по её рассказу в неё сильно влюбился и преследовал её – тогда я не поверил (но не сказал), решил, что это её обратная проекция. А сейчас уже не знаю. Я её вообще про бывших не спрашивал, только слушал её “решето”. Но отметил для себя, что она никогда не возвращалась к бывшим.

Не мог определить её тип. Она не рапунцель, потому что очень скромная. Очень много вещей я узнал о ней случайно – она рисует картины, умеет играть на экзотическом инструменте и у неё есть права на вождение яхты. И, вроде не белладонна, потому что ни разу не видел у неё БП. И, вроде, не золушка – от них не уходят внезапно мужья. И, вроде не белоснежка – ревнива и вроде как завязала со случайными связями.

Вернулся из командировки, она съехала от бм и всё закрутилось. В сексе она – абсолютный огонь. Котлетки – тоже очень вкусные, как и блины. Через две встречи призналась в любви, на третью сделала эротические фотки как держу её на руках в душе, поставила их в рамках на тумбочки перед кроватью (меня эти напечатанные фотки и темп сближения тогда напугали, но я вроде виду не подал).

Ужасно радовалась когда я научил её пить текилу, которую она никогда раньше не пробовала, и конечно же никто раньше не дарил ей топовых телефонов и не оплачивал отпуск. Я часто ездил в командировки, каждый второй раз она приезжала ко мне за 200км только чтобы провести вечер (водил в ресторан) и ночь вместе (а рано утром обратно 200км на работу). Когда я возвращался из командировок она меня встречала на машине, даже “просто чтобы увидеть” и довезти к жене (но я старался так не делать, это – свинство), организовала для меня операцию (была хроническая проблема), устроила моего официального сына на практику (туда куда сын хотел, а я не мог его устроить), и всегда просила чтобы пока я у неё – всегда звонил внебрачному сыну, чтобы он не скучал. Собирала для него посылки. Да и “никогда раньше она не приезжала никого встречать на вокзал в плаще на голое тело”. Готовила вкусные вещи, я – тоже пару раз (“Надо же, первый раз мне мужчина приготовил стейк”). Был рад сверлить ей стены. Все совместные действия были наполнены сексом и эротикой. С В. моя жизнь стала сильно лучше.

Зачем-то собирал и анти-шкатулку: у нас не было общих интересов кроме секса. Читали разные книги: она – классику и детективы, я – Стругацких и последователей. Подарил ей киндл и стал искать, какие книги из моих могут заинтересовать. Одна понравилась (читали синхронно, но каждый в своей квартире), вторая тоже вроде, после этого взял слишком круто – “Трудно быть богом”. Бросила на половине и эксперимент прекратился. Не любила Л. Кэролла – “слишком странно и это пугает”. Сейчас понимаю, что зря загонялся на эти темы. Уже после расставания прочёл Анну Каренину – понравилось. Надо было мне читать её книги, а не наоборот.

И у меня отросла корона сокровища. Решил, что каждая ночёвка с ней (мы встречались 2-3 раза в неделю, из которых 1-2 раза ночевали вместе) – уже вложение с моей стороны. И вообще сместил с неё фокус. Она стала нажимать насчёт того что пора мне уходить от жены. Первый раз это случилось через три месяца связи. Она сказала, что ей хочется знать сроки. Но тут я сказал, что не собираюсь с ней обсуждать предательство жены, и заблокировал её. Через 3 дня она достала меня через другой канал связи и сказала, что не может без меня. Всё снова было супер. Но ссоры повторялись каждые полгода и интервалы расставания увеличивались. Во время расставаний – переключался на шабашки. Последние 2 раза инициатором сближения был я. Просто начинал постить мемасики и как-то её отпускало. Как-то абстракто обещал, что уйду и она не давила и не напоминала. Вплоть до предпоследней ссоры. Поставила ультиматум, чтобы я это сделал к НГ 2020, но я сказал, что лучше к концу января – было бы два года нашей связи. Вроде, хотел уйти. Верил, что уйду. Но и хотел выиграть место для манёвра – наши ДР в январе и я не был уверен, что хочу отмечать их сразу же вместе. Было бы некрасиво делать это так резко перед сыном. Но она ещё в декабре начала давить – каждый день спрашивать, что по квартирам (изначально она звала жить к ней, она по-быстрому купила полдома и там была полка с моими вещами, но из-за сына я хотел пожить сначала отдельно). И после третьего напоминания я понял, что что-то идёт не так. Тихонько доехал до неё и бросил свой ключ от её квартиры в почтовый ящик. Через пару дней она заметила, поругались. Это было время когда что-то сильно испортил в своём поле и это начало моего провала в воронку. Она вернула мои подарки на Рождество и НГ – поставила их мне под дверь. Мы помирились после НГ, к ней приезжали друзья мы вместе тусили, я у неё ночевал. Всё было снова хорошо, извинялась, просила подарки обратно (сказал, что в другой раз выкину) и подарила мне её.

На ДР подарила мне крутую велокуртку (сам бы я такую крутую не нашёл). А сразу после ДР – чёрная полоса. Сказал жене, что ухожу (хоть так и не нашёл квартиру), жена не хотела отпускать – это вторая моя попытка ухода за 25 лет. Сказал ей про В… И тут мама заболела и надо было срочно лететь. Общались с В каждый день, но я бывал неадекватен. Как-то на вопрос чем занимался – сказал, что уж извини, квартиры не смотрел. Она вроде как-то даже удивилась такой агрессии – говорит, что понятно, что мне не до этого. А потом похороны…

Вернулся, провстречались ещё месяц, и во время велопоездки она как-то резко завела разговор онас.

– не хочу разговаривать на эту тему и вообще давай возвращаться.

(развернулись в сторону дома)

В. Ты даже не можешь пообещать!.

– не хочу сейчас об этом говорить

В. (не помню что)

– У нас есть принципиальная проблема. Которая со временем сама не разрешится. Тебе важно рулить мной. И мне важно рулить мной. Конфликт интересов.

И тут бы мне просто поддать скорости и уехать (когда один, я езжу в два раза быстрее её), но зацепился короной спасателя – я вёз какие-то её вещи, а у неё не было багажника.

К тому же она тут же свернула не туда.

я. Ты куда?

В. Домой.

я. Но это – туда.

(Она увязла колесом, достал, развернул в нужную сторону, она как будто плохо видела и соображала. Попытался обнять – увернулась)

В. Тебе лучше уйти.

я. Да. Доедем и уйду.

Метров за 300 перед домом слышу сзади грохот. Не увидела яму и навернулась.

В. Не подходи ко мне!

Конечно же подхожу. Показываю прохожему мужику, что мол, всё в порядке, справимся без Вас. Порваны штаны и сильно содрана кожа на ноге. И ощущение, что по моей вине, хотя на самом деле – нет. Доехали домой, промыли перебинтовал. Говорит – к врачу не надо. Её как-то знобит,

– Разжечь камин?

В. Как хочешь.

Разжёг, попытался обнять, но она как будто каменела от этого. Резкий контраст с тем что было 2 часа назад. Уехал. На полке, где она всегда оставляла что-нибудь для меня на дорожку были зефиры, за которыми она ездила вчера в русский магазин. Не взял (да она и не предлагала).

Через две недели я понял, что это – большая ссора. Решил удалить из вацапа последние свои фотки (хакнутая версия позволяет удалять старые), поскольку был там не в лучшей форме – небрит и пьян (я этот месяц по вечерам пил. Обычно – нет) Хотел остаться красивым. Через день увидел, что заблокирован. Не мог понять из-за фоток или нет. Зацепился за это локусом. Сейчас думаю, что совпало.

И стало меня плющить. Что мне, трудно было пообещать что ли? Уже бывало, другим так и вовсе наврать мог, а тут ведь в самом деле собирался уйти. Неправ. Но и прогибаться – как-то не очень. Через полтора месяца не выдержал и после бессонной ночи приехал к ней и позвонил. “Ты прямо здесь?” – не сразу открыла. Вспомнил, как она говорила что прятала наши эротические фотки когда разок в её временную квартиру зашёл бм, и подумал, что возможно она и сейчас…

Не обняла. Пошли во дворик кофе. Пока меня не было, построила забор вокруг сада и я понял, что не скучала.

Поговорили про работу и про К. Он переехал в другую провинцию, но работает у них же.

Понял что я в плохом состоянии – не слышу что она говорит про работу. Как будто ослеп, оглох и не чувствую её совсем. Заметил шрам. Предложил оплатить косметическую операцию – отказалась.

– Пора мне.(поднялся, унёс чашки в посудомойку)

В. Не смотри на меня так, как будто раздеваешь.

– Можно тебя обнять на прощание?

Кивает как-то неуверенно. Обнимаю, вроде и сделала какое-то движение навстречу, а может и глюк. Сильно обнимаю.

В. Отпусти меня. (как-то очень тихо и по интонации не пойму из-за состояния своего)

– Не могу. Я не могу тебя отпустить.

В. Хочешь сказать, что снял квартиру?

– Нет

(Блин, п-дора ответ. Любой был бы лучше, я не знаю, почему упёрся. Боялся потерять себя. В результате потерял и её и большую часть себя)

Начинаю целовать шею. Вроде и не вырывается, но

– Эй! Мы так не договаривались.

Может быть и прогнул бы. А может быть получил бы коленом в пах. Не понимал, что происходит, но понимал, что я в хреновой форме и есть неиллюзорный шанс опозориться. Отпустил. Ушёл не оглядываясь и проклиная себя что попёрся после бессонной ночи. Не школьник жеж.

Добравшись домой написал в тот мессенджер где не был заблокирован:

– Прости, что я к тебе приходил. Мне нужно было убедиться, что ты меня больше не любишь.

В. Ты навсегда останешься в моем сердце, но я тебя больше не жду. У нас разные представления- тебе нужна любовница, а мне отношения со свободным мужчиной. Ты мне этого предложить не можешь, так что и говорить тут больше не о чем.

(через 2 дня)

– Мне не была нужна любовница. Мне была нужна ты.

(Я видел что я всё ещё слеп. Но тут нужно было что-то сделать. Пропуск хода после такого слабого хода мне казался гарантированным проигрышем. Я зажмурился и представил, где я видел лоскуток красного поля в последний раз, и решил метнуть туда что под руку попалось)

– Я ведь хотел завести с тобой ребёнка! И это после двух катастроф с моими! А ты!…

И заблокировал. Захотела б ответить – разблокировала б в другом, основном. Через время я понял, что не было там никакого лоскутка. После 15 неудач она уже отказалась от этого и не будет ломиться в последний вагон. Так что, получается, метнул я скалку. Больше не было ходов. Причём не только с ней, я их и в своём поле перестал видеть.

Из-за локдауна было глупо уходить из семьи. Кто знает, может последние дни кого-то из нас. Остался, но переехал в другую комнату. Жена первое время тянула секс, но мне было плохо от одной мысли. Жигули и мерседес.

К счастью, меня её свежепостроенный забор встряхнул, я перестал бухать и всё-таки занялся работой. И на основной, проект сдвинулся и внезапно шабашки посыпались как из рога изобилия, причём очень интересные. Добавил в программу бег 2-3 раза в неделю, осторожно увеличивая дистанцию. Опять же домашнее обучение сына. Слетали в отпуска на последние незакрытые европейские курорты. На этом я как-то стабилизировался.

На полгода. Через полгода посмотрел в её профиль – купила новую тачку. Я как раз собирался обновлять свою, а та которую она взяла – покруче чем я собирался. Блин. Опять лишился спонтанного хода, уже на своей территории. Это меня вышибло. Опять не спал всю ночь. Понял, что недооценил её ОЗ. Моя зарплата выше в 2-4 раза (в зависимости от шабашек), но её прокачанная экономика нивелирует разницу: и дом покруче и машина. Решил пока не обновлять свою.

Поставил тиндер. Пролистал несколько сотен раз влево. Не она. Снёс тиндер. Г. заболела короной – общались, поддерживал (у нас дружеские отношения последние пару лет). Сын видимо раньше бессимптомно переболел. Всё хорошо закончилось. Пришло время рождественских-новогодних подарков. Решил заказать для В. адвент-календарь с косметикой и веллнессом. В прошлом году дарил – была в восторге. В этом году нашёл самый дорогой (чувствовал, что с её стороны был перевес вложений из-за подарка мне на ДР). Получилось, соответственно 24 щипцов, напоминающих обо мне. Пару дней думал, что вернёт, поставит под дверь, но вообще никак не среагировала. По завершению 24 дней позвонил, чтобы поздравить с Рождеством. Уже услышав гудки понял что не готов, пульс поднялся, а спонтанность выключилась. Таких тупых диалогов с девушками у меня не было со школы.

– получала от меня календарь?

В. Так это от тебя? Я не знала, там не подписано было. Спасибо большое!

…

В. А что конкретно тебя интересует?

(упс. Что происходит вообще?… А, видимо я спросил, как её дела. Плохо дело, надо сворачиваться)

– Ну, что ты сама хочешь рассказать.

В. Поднялась на работе, спасибо, что поддерживал меня что мне нужно менять отдел. ЗП подняли. И, знаешь, произошло то что должно было произойти: у меня появился новый друг… А как у тебя, всё хорошо? Живёшь и работаешь там же?

– Ха. Ну… Да. Всё хорошо. Пока.

Повесил трубку. Можно много за что было бы зацепиться, особенно за “должно было”, но эти ответы я провалил. Удалил контакт. Подумал, и создал заново как “Не брать”.

Через полчаса написала:

В. Забыла тебя разблокировать, прости.

В. Спасибо ещё раз за подарок, но пожалуйста, больше ничего не дари.

– Не парься. Это – за куртку было. Куртка – огонь. До сих пор не нарадуюсь.

Подумал получше – какой смысл называть “не брать” ту, кто не перезвонит? Переименовал в Indisponible (недоступна). Через день запостил ей песню Виа-Гра, “у тебя появился другой”. С коментом

– После нашего последнего разговора засела у меня эта песня в ухе. Но пою её на манер Егора Летова.

В. У тебя было достаточно времени. Но ты не принял решения в мою пользу, а теперь уже поздно. Я люблю другого мужчину и ни на кого его не променяю. Он делает меня счастливой. Так что ты можешь петь, что хочешь. Я желаю тебе наладить отношения с М, так как ты ее все равно никогда не бросишь. Пожалуйста, не порть хорошие воспоминания о том времени, которое мы провели вместе. Я совершенно уверена в своих и его чувствах и к тебе уже не вернусь.

В. (фотка с мужиком на улице)

– да, выглядишь счастливой.

– Извини, я не хотел тебя расстраивать песней. И не хочу чтобы ты думала про меня как про последнюю сволочь: я уходил от М чуть более полугода назад (правда, мы виделись с ними летом). Вернулся в наш город позавчера. Спасибо за пожелания! Я часто думаю что ты меня знаешь лучше чем я сам. Мир?

(Всё из этого враньё. Она не может проверить – общих знакомых нет)

В. Мир.

В. Т.е. Ты всё-таки к М. вернулся? 😛

– ну, я возвращался в наш город без определенного плана, но теперь да, выглядит так что вернулся.

В. Желаю вам помириться. Я серьезно. Вы нужны друг другу.

– да. Меня кроме неё мало кто может терпеть.

Через неделю, 31го:

– С Наступающим!

В. Спасибо!. Желаю тебе, чтоб новый год принес тебе счастье

– Нее, это уже было с январь 2018 по январь 2020 . Может, чего-то более реалистичного пожелаешь?

В. Я по-правде говоря не понимаю, чего ты хочешь. Ты женат, мы встречались 2 года. Ты не захотел расстаться с М, поэтому нам с тобой пришлось расстаться. Теперь у меня новая жизнь, с другим мужчиной. Ты с М. Что именно тебя не устраивает?

– Ну ладно, счастье, так счастье 😉

1го похвалил её новую аву – она у подруги отмечала и там сфоталась. Не среагировала.

7го послал открытку с Рождеством, она тоже послала.

Потом тут пошёл снег и у неё очень красивый статус был.

– Ух,ты! Это прямо из твоего окна на работе вид?

В. Ага.

– Классная фотка! Как будто на фотоаппарат. Вернулась к занятиям фото?

(не ответила. Понял что это были щипцы, если она не обновила, у неё всё ещё тот тел, который я ей подарил)

Позавчера.

– Сказать по правде, я тебе не поверил.

В. Чему ты не поверил?

– Что другой сделает тебя счастливой

В. перестань пожалуйста меня осаждать, иначе я тебя заблокирую. Я тебе все сказала, что хотела, мне нечего добавить.

Вроде, я не очень осаждал, так что порадовался такой реакции. Ну и вот. Через три дня у неё ДР, ещё через один – у меня. Думаю, как лучше, просто заблокировать, или пожелать, здоровья и чтобы в личной жизни всё было как можно хреновее?

Спасибо, что дочитали! И большое спасибо за блог, без него приятная часть этой истории была бы сильно короче.