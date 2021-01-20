Докладчик ПАСЕ хочет собрать информацию по делу Навального в России

20.01.2021, 3:06, Разное

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Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу об отравлении Алексея Навального Жак Мэр в ближайшее время запросит у российских властей разрешения на въезд в страну для подготовки доклада по ситуации вокруг политика. Об этом Мэр заявил во время слушаний.

Как сказал докладчик, представители российских властей отказались от присутствия на сегодняшнем заседании по ситуации с отравлением Навального.

Мэр во время своего выступления заявил, что к российским властям в связи с инцидентом есть один вопрос: «Когда и где могло произойти отравление Навального?»

В конце слушаний Мэр подчеркнул, что поездка в Россию станет очень важным элементом в расследовании, если удастся встретиться с представителями властей в Москве и побывать в Сибири, где произошли события.

В пресс-службе ПАСЕ отметили, что в слушаниях должен был принять участие сам Навальный, но из-за ареста его заменил соратник оппозиционера Леонид Волков. В заседании также принял участие журналист Bellingcat Христо Грозев.

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Политик Алексей Навальный 17 января рейсом «Победы» вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали, не разрешив адвокату последовать за ним. Накануне горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.

В декабре прошлого года The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и Фонд борьбы с коррупцией Навального (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) выпустили расследование, в котором говорится, что группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению. Позже Навальный рассказал о разговоре с одним из фигурантов расследования — предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в службе назвали это подделкой.

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