Швеции не стоит участвовать в играх больших держав

20.01.2021, 2:52, Новости дня

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Несмотря на то что Швеция является маленьким государством, правительство страны считает иначе и пытается проводить политику как крупная держава, используя отпугивание и сдерживание по отношению к России, считает автор Sydöstran Андерс Бьёрнссон. По его мнению, данная опрометчивость может привести к тому, что если на Швецию нападут, то страна не сможет рассчитывать на победу в противостоянии с сильно превосходящим врагом, и связи с НАТО только усугубляют сложившуюся ситуацию.



Reuters

Безопасность небольшого государства должна опираться на два столпа: сильная оборона, которая оказывает сдерживающий эффект, если есть угроза агрессии, и умная дипломатия, умиротворяющая и проясняющая позицию страны. Как констатирует автор Sydöstran Андерс Бьёрнссон, у королевства Швеция сегодня нет ни одного из этих основополагающих инструментов.

По его мнению, оборону разоружили, и понадобится немало времени, чтобы вновь её нарастить, а внешней политикой страны «управляют чувства, хорошие намерения, а не разум и реализм», что раздражает большого соседа на востоке.

«Руководство страны делает ситуацию ещё более нестабильной, устраивая провокации в адрес РФ и превращая нас во всё более вероятную цель атаки. Оно углубляет военное сотрудничество с главным противником России, чьи намерения вовсе не ограничиваются заботой о независимости Швеции. Оно разрешает иностранным государствам проводить учения на нашей территории, готовясь к будущим операциям, которые вполне могут идти вразрез с интересами нашей страны», — пишет Бьёрнссон.

Он отмечает, что шведское правительство не хочет предотвращать агрессию, предпочитая модель действий, подходящую для больших государств, — политику отпугивания и сдерживания. А она предполагает, что Швеция не исключает и помощь иностранным государствам в их далеко идущих планах нападения на другую страну и даже может предоставить им для этого свою территорию.

Данная опрометчивость, считает Бьёрнссон, может привести к тому, что если на Швецию нападут, чего не случалось с 1808 года, то страна не сможет рассчитывать на победу в противостоянии с сильно превосходящим врагом.

«Членство в НАТО ситуацию только ухудшит. Вместо этого нам следовало бы заверить ближайшее окружение, что у Швеции нет ни малейшего намерения позволять иностранному государству или альянсу размещать у нас базы или иначе помогать в нападениях на третью сторону и что она всеми силами будет держаться в стороне от любых военных действий, пока на неё саму не нападут. На крупные державы никогда нельзя положиться. Это не связано ни с идеологией, ни со сменой правительств. Окружающий мир не статичен, он в постоянном движении. И мы не должны упустить возможность самостоятельно принимать решения о том, как в этой сложной обстановке себя вести», — заключает автор Sydöstran.