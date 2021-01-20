Байден пересмотрит ряд указов Трампа в первый же день на посту президента

20.01.2021, 2:52, Новости дня

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В первый день на посту президента США Джо Байден намерен пересмотреть целый ряд политических решений действующего лидера Дональда Трампа, передаёт Fox News. Как стало известно из служебной записки главы будущей администрации Рона Клейна, Байден вернёт США в Парижское соглашение и отменит запрет на въезд в Соединённые Штаты для граждан нескольких мусульманских стран.

Избранный президент Джо Байден объявил о грандиозных планах по пересмотру важных политических решений в первые сто дней в должности. По словам главы будущей администрации Белого дома, Байден подпишет около десятка исполнительных указов в первый же день.

На прямую связь из Вашингтона выходит наш новый корреспондент в Белом доме Питер Дуси. Я уже какое-то время подшучиваю над повесткой первого дня Байдена. День будет напряжённым, полагаю, они попытаются многое успеть. Что вам известно?

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Дана, мы ознакомились со служебной запиской, которую глава будущей администрации Белого дома направил старшим сотрудникам администрации, отражающей то, как Байден распорядится полномочиями президента в среду.

Байден намерен вернуть США в Парижское соглашение, из которого страна вышла по решению президента Трампа, который счёл его условия несправедливыми для американского бизнеса. Избранный президент отменит запрет на въезд граждан стран с мусульманским большинством и сделает ношение защитных масок обязательным на территории государственных учреждений и во время поездок между штатами. Также он расширит меры по облегчению долгов студентов за обучение в вузах. Речь Байдена при вступлении в должность должна отразить мнение избранного президента относительно этих четырёх вопросов.

РОН КЛЕЙН, глава администрации избранного президента Джо Байдена: Это послание о единстве, послание о решении проблем. Это то, о чём он будет говорить 20 января в начале срока. После выступления в Капитолии Байден вернётся в Белый дом и предпримет незамедлительные меры, для того чтобы страна могла двигаться вперёд.

ПИТЕР ДУСИ: Но принятие незамедлительных мер маловероятно, если Байдену придётся привлечь конгресс, что необходимо для одобрения его пакета мер стимулирования экономики на сумму 1,9 триллиона долларов. Для Байдена сегодняшний день станет последним полным днём, который он проведёт в Делавэре, прежде чем стать президентом. Часть дня он решил посвятить раздаче еды нуждающимся в Филадельфии, Дана.

Должна сказать, Белый дом вам очень идёт. Для тех наших зрителей, кто этого не знает, Питер такой высокий, что на самом деле стоит перед Белым домом. Спасибо, Питер.

Дата выхода в эфир 18 января 2021 года.