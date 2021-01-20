Над Флоридой ограничили полёты – на инаугурацию Байдена Трамп не собирается

20.01.2021, 2:52, Новости дня

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На 20 января Федеральное управление гражданской авиации США установило ограничения на полёты над Палм-Бич, штат Флорида, где находится частная резиденция Дональда Трампа, пишет Business Insider. По мнению издания, это даёт основания полагать, что лидер не планирует присутствовать на инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне и в свой последний день на посту президента предпочтёт отправиться «в более тёплые края».



Reuters

Вместо инаугурации избранного президента США Джо Байдена в среду 20 января действующий лидер Дональд Трамп, по всей видимости, собирается отправиться «в более тёплые края», пишет Business Insider.

По данным издания, Федеральное управление гражданской авиации США установило ограничения на полёты над Палм-Бич, штат Флорида, на 20 января. Это, по мнению журнала, говорит о том, что в свой последний день на посту президента Трамп, вероятно, собирается пропустить традиционную прощальную церемонию в Вашингтоне и вместо этого удалиться в свою частную резиденцию во Флориде Мар-а-Лаго.

При администрации действующего президента клуб стал «зимним Белым домом», где, как подсчитали журналисты, за последние четыре года лидер в общей сложности провёл 133 дня и принимал иностранных лидеров, таких как глава КНР Си Цзиньпин и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В октябре 2019 года Мар-а-Лаго стало официальным местом проживания главы Белого дома и его семьи, и, как писали ранее СМИ, после окончания своего президентства Трамп собирается перебраться туда насовсем.

Как отмечает Business Insider, ограничения на полёты над Палм-Бич также подтверждают намерения, которые сам президент обозначил в одном из своих последних твитов до того, как Twitter заблокировал его аккаунт. «Для всех, кто интересовался: я не буду присутствовать на инаугурации 20 января», — цитирует издание теперь уже скрытую публикацию.

Белый дом на запрос журнала о подтверждении планов лидера на момент выхода статьи не ответил.

Business Insider объясняет, что Федеральное управление гражданской авиации всегда устанавливает временные ограничения на полёты, когда президент или вице-президент покидают Вашингтон. Когда действуют такие меры, пилотам не разрешается летать в районе местонахождения лидера без разрешения.

Как стало известно журналу, ограничения на полёты над Международным аэропортом Палм-Бич, вблизи которого расположен Мар-а-Лаго, 20 января начнут действовать в 10:45 и закончатся в полдень, когда официально истечёт президентский срок Трампа. Кроме того, существуют отдельные и чуть менее строгие ограничения для полётов над самой флоридской резиденцией Трампа — они будут действовать с 11:30 20 января до 12:30 11 января.

Издание подчёркивает, что из-за частых поездок Трампа в Мар-а-Лаго местные лётные школы, которым запрещается проводить учебные вылеты в районе места нахождения президента, по информации Ассоциации владельцев самолётов и пилотов, в среднем теряли по $30 тыс. в выходные и по $50 тыс. на более длинные праздники. В какой-то момент правительство даже начало компенсировать школам потерянную прибыль. Так, в 2019 году в список государственных расходов были включены $3,5 миллионов на возмещение убытков авиации общего назначения, пострадавшей от поездок президента.

И хотя без Трампа инаугурация, вероятно, пройдёт спокойно, тихо уходить действующий лидер не собирается, обращает внимание Business Insider. Как сообщали СМИ, для Трампа запланирована масштабная прощальная церемония на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, — «с не меньшим размахом и торжественностью, чем финальные серии какого-нибудь сериала». В программе — почётный караул и залп из 21 орудия.