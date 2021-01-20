ABC News – с появления коронавируса в США минул ровно год — но страна до сих пор в отчаянном положении

20.01.2021, 2:52, Новости дня

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С момента, когда на территории США был обнаружен первый заражённый коронавирусом, на этой неделе исполнится ровно год. Хотя 12 месяцев назад американский президент заверял граждан, что всё будет хорошо, сегодня страна продолжает страдать от пандемии, передаёт ABC News. Как подчёркивает корреспондент канала, смертность от COVID-19 подошла к очередному рубежу в 400 тыс., кладбища не справляются с притоком умерших, а темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

На этой неделе исполняется ровно год с того момента, когда в США был впервые зарегистрирован случай заражения коронавирусной инфекцией, — а страна на сегодняшний день приближается к рубежу в 400 тысяч погибших. С новостями о том, как продвигается кампания по вакцинации, — корреспондент ABC News Стив Осунсами.

На этой неделе с того момента, как COVID-19 впервые появился в нашей стране, исполнится целый год — и год назад президент заявлял, что вопрос с инфекцией будет улажен.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас всё под контролем. Есть один заражённый, из Китая приехал, но ситуация под контролем, и всё будет хорошо.

Вот только в свежей статистике, опубликованной сегодня, ничего хорошо не видно — ведь число американцев, погибших от коронавируса, теперь достигло почти 400 тысяч человек. А тем временем, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что на протяжении следующего месяца могут погибнуть ещё 100 тысяч жителей страны.

Из-за инфекции уже начали захлёбываться похоронные бюро в округе Лос-Анджелес — кладбища просто не справляются с нагрузкой. Мануэль Лопес Маркес скончался на прошлой неделе, однако, как рассказывают его родные, похорон скорее всего придётся дожидаться ещё полтора месяца.

ЭЛЬВИРА МАРКЕЗ, дочь мужчины, погибшего от COVID-19: Когда мы связались с кладбищем, мы в очереди были 102-е. А до морга мы дозванивались часов шесть или семь.

В наиболее пострадавших местах, в число которых вошёл аризонский город Юма, ждут новых поставок вакцины, так как у них просто недостаточно доз для всех граждан, кто уже сейчас имеет право привиться. Жительница Техаса Пэт Паркер, как и многие её соотечественники, признаётся, что очень хочет получить заветный укол.

ПЭТ ПАРКЕР: Я просто не хочу умереть от коронавируса, вот и всё. Я не хочу умереть от коронавируса.

А в Калифорнии сейчас устраняют заминку — распространение более 330 тысяч доз вакцины было приостановлено, пока местные органы здравоохранения не установят, почему у небольшой группы пациентов, обратившихся в один и тот же центр вакцинации, после укола обнаружились аллергические реакции.

ДОКТОР ПИТЕР ЧИНЬ-ХОН, Калифорнийский университет в Сан-Франциско: Крохотный риск тяжёлой аллергической реакции — и в особенности это касается тех, у кого таких реакций в анамнезе нет, — всё равно будет просто ничтожным по сравнению с риском переболеть коронавирусной инфекцией.

Дайана Канниззо признаётся, что аллергию у неё мог спровоцировать и какой-то другой фактор, и подчёркивает, что не хочет, чтобы её соотечественники стали отказываться от вакцинации.

ДАЙАНА КАННИЗЗО: Многие из моих друзей услышали о том, что со мной случилось, но всё равно привились. Я считаю, что это замечательно.

СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News в Атланте, штат Джорджия: А сотрудники CDC сейчас отслеживают более заразные штаммы коронавируса. Эксперты отмечают, что вакцина защищает от всех этих штаммов, а потому подчёркивают — вакцинироваться нужно подавляющему большинству американцев. Дэвид?

С нами был Стив Осунсами. Спасибо вам, Стив!

Дата выхода в эфир 18 января 2020 года.