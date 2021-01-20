Британия установила новый антирекорд по смертям от COVID за сутки

20.01.2021, 2:42, Новости дня

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Число летальных случаев в Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса, составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.

Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум – 1 тыс. 564 смерти – был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 тыс. 470, что является крупнейшим показателем в Европе, передает ТАСС.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.