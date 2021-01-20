 

Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля

20.01.2021, 2:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Германии приняли решение продлить режим жестких карантинных мер до середины февраля, объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель.

«Мы должны продлить [карантинные] меры [в связи с распространением коронавирусной инфекции] до 14 февраля», – приводит слова Меркель ТАСС.

Также жителей Германии обязали носить в транспорте и в магазинах медицинские маски или респираторы, исключив использование в этих целях шарфа и тряпичных масок.

В минувшую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.

В прошлый вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Рада отложила рассмотрение проекта постановления о сокращении количества районов в Украине

11.08 / Сфальсифицированные выборы в Беларуси и протесты: что дальше?

11.08 / Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно – президент Литвы

30.10 / «Мученики» Black Lives Matter — грабители и насильники, но активисты об этом забывают

03.12 / Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей

30.07 / Компания GM опубликовала тизер нового GMC Hummer EV

27.12 / «Британский» штамм коронавируса обнаружили в Канаде

17.09 / Скабеева рассказала о выздоровлении от коронавируса

02.10 / Ереван опроверг заявление Баку о применении ракетного комплекса «Точка-У»

01.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска