Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля

20.01.2021, 2:42, Новости дня

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Власти Германии приняли решение продлить режим жестких карантинных мер до середины февраля, объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель.

«Мы должны продлить [карантинные] меры [в связи с распространением коронавирусной инфекции] до 14 февраля», – приводит слова Меркель ТАСС.

Также жителей Германии обязали носить в транспорте и в магазинах медицинские маски или респираторы, исключив использование в этих целях шарфа и тряпичных масок.

В минувшую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.

В прошлый вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.