 

Hyundai сертифицировала в РФ обновленный Hyundai Santa Fe

20.01.2021, 2:02, Новости дня
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Модернизированный южнокорейский кроссовер Hyundai Santa Fe в ближайшее время выйдет на рынок России.

Напомним, в конце 2020 года автомобиль уже появился на европейском рынке, однако россиянам обновленная модель была недоступна. Вместе с тем кроссовер Hyundai Santa Fe получил одновременно три новых двигателя. Пользователям указаны подробности о применении 3,5-литрового мотора на 249 л.с. Однако клиенты смогут выбрать кроссовер с 2,4 и 2,5-литровыми бензиновыми агрегатами с мощностью до 200 л.с.

На данный момент известно, что серийная сборка кроссовера налажена в РФ на заводе «Автотор», который расположен в Калининграде. Остальные характеристики пока удерживаются в тайне.



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