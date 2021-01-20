 

Обновленный Lada Largus Facelift появится в продаже в марте 2021 года

20.01.2021, 2:02, Новости дня
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Популярный универсал LADA Largus уже к марту появится в продаже на отечественном рынке в модернизированной модификации.

Вместе с тем представители компании «АвтоВАЗ» ранее уточнили, что ценник на универсал LADA Largus увеличится до 40-60 тысяч рублей. Уже на пятой неделе наступившего года состоится отгрузка первой партии универсала, однако уже к концу первого квартала автомобиль появится в свободной продаже.

Серийным выпуском автомобиля намерены начать заниматься на заводе в Тольятти. Автомобиль отличается более современным дизайном кузова, а также расширенным функционалом. Также производитель пока не раскрывает остальных технических параметров новой модели, включая ее уровень производительности.



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