Сертификация «Спутника V» в Евросоюзе уже началась

20.01.2021, 1:58, Новости дня

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В скором времени российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получит одобрение Евросоюза, пишет Handelsblatt. Ранее Владимир Путин и Ангела Меркель по телефону обсудили возможное сотрудничество в сфере применения вакцин от коронавируса. Как отмечает издание, процесс регистрации «Спутника V» в EMA уже начался.



Reuters

В августе в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V». В ближайшее время должно быть получено одобрение и Евросоюза, пишет Handelsblatt.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, в Германии во вторник должна начаться экспертиза.

Как считает издание, «изначально в отношении вакцины, названной в честь первого запущенного в космос летательного аппарата, царил скепсис», поскольку в РФ она получила допуск до начала «обязательного и решающего» третьего этапа испытаний.

По данным правительства России, уже 1,5 миллионов человек прошли вакцинацию без каких-либо серьёзных побочных эффектов. Допуск «Спутнику V» был предоставлен и в других странах, прежде всего в странах постсоветского пространства, Южной Америки, Азии и Африки.

22 декабря в Германии была подана заявка на сертификацию вакцины «Спутник V» на экстренное применение. Процесс регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств EMA уже начался, пишет Handelsblatt со ссылкой на РФПИ.

Как отмечает издание, 5 января президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону возможное сотрудничество в сфере применения вакцин от коронавируса.

В отличие от вакцин BioNTech и Moderna, «Спутник V» представляет собой «векторную вакцину», как и вакцина от компании Astra-Zeneca. Технология использования аденовирусных векторов зарекомендовала себя при разработке вакцин против Эболы и Ближневосточного респираторного синдрома.

«Спутник V» уже занимает четвёртое место в мире среди вакцин от коронавируса по количеству заказов. В настоящее время оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке оценивается в размере $100 млрд.

Объёмы производства вакцины в РФ остаются недостаточными и по сей день. Производство «Спутника V» было налажено в Южной Корее и Индии, передаёт Handelsblatt.