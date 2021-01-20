 

Полиция Италии нашла 500-летнюю копию картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

20.01.2021, 1:58, Новости дня
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Итальянская полиция обнаружила в квартире в Неаполе копию картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», украденную из неаполитанской церкви Сан-Доменико-Маджоре, пишет CNN. Считается, что копию самой дорогой в мире картины выполнил один из учеников художника в XVI веке.


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Итальянская полиция нашла украденную копию самой дорогой в мире картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», выполненную одним из его учеников в XVI веке, пишет CNN.

Как отмечает телеканал, сотрудники полиции обнаружили копию шедевра эпохи Возрождения во время обыска в квартире в Неаполе. 36-летний хозяин квартиры был задержан и ему предъявлено обвинение в скупке краденого.

На картине Леонардо да Винчи изображён Иисус Христос. Его правая рука поднята в благословляющем жесте, в левой — хрустальная сфера. При жизни художника его учениками и помощниками были выполнены многочисленные копии работы.

Хотя неизвестно, кто создал обнаруженную полицией копию, считается, что она была написана в конце 1510-х годов кем-то из мастерской художника. В неаполитанской церкви Сан-Доменико-Маджоре, откуда была похищена картина, существует несколько версий относительно того, чьей кисти принадлежит картина. «Наиболее убедительной» версией называют то, что полотно было создано учеником Леонардо да Винчи Джироламо Алибранди.

В 2019 году картину отправляли в Рим на выставку, посвящённую творчеству Леонардо да Винчи, а в январе 2020 года передали церкви Сан-Доменико-Маджоре. Когда была совершена кража, в итальянской полиции не уточнили.

Оригинал «Спасителя мира» в 2017 году продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордные $450,3 млн. Музей Лувр Абу-Даби анонсировал показ картины, однако в 2018 году без объяснения причин отменил мероприятие, пишет CNN.



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