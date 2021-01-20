 

На кастинг в российской “Лиге смеха” зарегистрировались команды из “ДНР”

20.01.2021, 1:54, Новости дня
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В российской версии украинского проекта “Лига смеха” на телеканале СТС намерены принять участие команды, которые заявили себя как представители так называемой “Донецкой народной республики”. Соответствующая информация опубликована 19 января пресс-службой Международного союза КВН.

В списке команд – участниц кастинга, который состоится 25−27 января в московском Доме КВН, коллективы “Дуэт имени нет” и “Все Пуteam” указаны как представители Донецка из “Донецкой народной республики”.

На кастинг нового проекта СТС зарегистрировалось также пять команд с материковой части Украины:

“МУА планета земля” (Украина);
“Сборная медиков” (Одесса);
“Сборная Одессы” (Одесса);
“Падик 19” (Запорожье);
“Подруги твоего парня (Харьков).

Из оккупированного Россией Крыма указаны команды:

B.A.N.G. (Керчь);
“Эльвад Вагнер” (Симферополь).

Список команд – участниц кастинга еще будет дополняться, отметили организаторы.

Ранее российский телеканал СТС заявил, что запускает собственную версию украинского проекта “Лига смеха”, который принадлежит группе “Квартал 95”. Торговая марка “Лига смеха” принадлежит в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

“Квартал 95” с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights. Он имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты “Квартала”, которые зарекомендовали себя на украинском рынке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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