На кастинг в российской “Лиге смеха” зарегистрировались команды из “ДНР”
20.01.2021, 1:54,
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В российской версии украинского проекта “Лига смеха” на телеканале СТС намерены принять участие команды, которые заявили себя как представители так называемой “Донецкой народной республики”. Соответствующая информация опубликована 19 января пресс-службой Международного союза КВН.
В списке команд – участниц кастинга, который состоится 25−27 января в московском Доме КВН, коллективы “Дуэт имени нет” и “Все Пуteam” указаны как представители Донецка из “Донецкой народной республики”.
На кастинг нового проекта СТС зарегистрировалось также пять команд с материковой части Украины:
“МУА планета земля” (Украина);
“Сборная медиков” (Одесса);
“Сборная Одессы” (Одесса);
“Падик 19” (Запорожье);
“Подруги твоего парня (Харьков).
Из оккупированного Россией Крыма указаны команды:
B.A.N.G. (Керчь);
“Эльвад Вагнер” (Симферополь).
Список команд – участниц кастинга еще будет дополняться, отметили организаторы.
Ранее российский телеканал СТС заявил, что запускает собственную версию украинского проекта “Лига смеха”, который принадлежит группе “Квартал 95”. Торговая марка “Лига смеха” принадлежит в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.
“Квартал 95” с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights. Он имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты “Квартала”, которые зарекомендовали себя на украинском рынке.
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