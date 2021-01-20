Младшая дочь Трампа объявила о помолвке

20.01.2021, 1:54, Новости дня

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Младшая дочь президента США Дональда Трампа и Марлы Мэйплз – Тиффани Трамп объявила о помолвке с наследником нигерийской компании Boulos Enterprises Майклом Булосом. Об этом она заявила 19 января на своем странице в Instagram.

“Для меня было честью отметить многие вехи, исторические события и создать новые воспоминания вместе с моей семьей здесь, в Белом доме, и нет ничего более особенного, чем помолвка с моим женихом Майклом. С нетерпением жду нашей следующей главы”, – заявила она.

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Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

“Так рада за тебя и Майкла! Люблю тебя”, – прокомментировала ее старшая сестра Иванка Трамп.

“Page Six” сообщает, что “семья в восторге” от события. Точно неизвестно просил ли Булос разрешения у президента Трампа, источника издания отметил, что тот факт, что они были в Белом доме во время предложения, означает, что это “весьма вероятно”

Трамп занимает пост президента США с января 2017 года. В ноябре прошлого года в Штатах прошли очередные президентские выборы, явка на них стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Победу на выборах одержал демократ Джо Байден, 20 января пройдет его инаугурация.

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