Малафеева госпитализировали с поражением легких

20.01.2021, 1:48, Новости дня

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Бывший вратарь «Зенита» и сборной РФ Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением легких, сообщил помощник экс-голкипера.

«Да, Вячеслава действительно госпитализировали. У него всю неделю держалась температура 38 градусов, но состояние ухудшилось, поэтому решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70%. Пока это все, что могу сказать», – сказал помощник интернет-порталу Sports.ru.

«Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ у Славы показало большое поражение. Одно легкое [поражено] на 40%, другое – на 65-70%. Мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», – сообщила жена Малафеева в Instagram.

Напомним, в сентябре минувшего года нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар сообщил, что переболел коронавирусом. Кроме того, в мае коронавирусом заразились сразу несколько футболистов «Локомотива». В том же месяце коронавирус выявили у нескольких игроков «Спартака».