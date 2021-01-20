 

Peugeot начал продажи обновленного Partner российской сборки

20.01.2021, 1:08, Новости дня
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Официальные представительства компании Peugeot-Citroen анонсировали начало продаж обновленного фургона под названием Peugeot Partner.

Предложенный автомобиль поступит на рынок в стандартной и удлиненной модификации. В свою очередь, базовая комплектация оценивается производителем в 1,19 млн рублей, а топовое исполнение обойдется в 1,28 млн рублей. Известно, что инженерами под капотом установлен 1,6-литровый агрегат, который выдает 115 л.с. мощности. Также клиенты смогут выбрать фургон с дизельным мотором, который выдает 90 л.с. мощности.

Независимо от комплектации, новый фургон имеет механическую коробку передач. Кроме того, автомобиль имеет сдвижные двери, аудиосистему, бортовой компьютер, а также кондиционер и противотуманные фары. Остальные технические параметры пока удерживаются в тайне от публики.



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