“Я принял на себя суровые битвы, самые трудные бои, самые сложные решения”. Трамп записал прощальное обращение к американцам

20.01.2021, 1:00, Новости дня

45-й президент США Дональд Трамп в прощальной речи перечислил свои достижения во время нахождения на посту, которыми он гордится. Видеообращение Трампа опубликовала пресс-служба Белого дома в YouTube.

“Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens.

We did what we came here to do—and so much more.”

President Trump’s Farewell Address: https://t.co/bW2jFTngy5

— The White House (@WhiteHouse) January 19, 2021

Трамп заявил, что его команда предприняла масштабные национальные усилия по восстановлению страны, обновлению ее духа и восстановлению верности этого правительства своим гражданам. “Мы сделали то, для чего пришли сюда, и многое другое”, – заявил он.

“Я принял на себя суровые битвы, самые трудные бои, самые сложные решения, потому что именно для этого вы меня выбрали. Наш план действий был не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе нации”, – считает он.

Среди наибольших достижений на посту президента США он назвал “величайшую экономику в мировой истории” и мирные соглашения на Ближнем Востоке. “Мы возродили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю, как никогда раньше”, – подчеркнул он.

“Я особенно горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны”, – заявил Трамп.

Он отметил, что на этой неделе пройдет инаугурация новой администрации, и как он сказал, “мы молимся за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей”. Политик вновь осудил штурм Капитолия и подчеркнул, что политическое насилие нельзя терпеть.

“Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили, только начинается”, – завершил свою речь Трамп.

Прощальное обращение к американцам сегодня оставила и первая леди Меланья Трамп.

Конгресс США 7 января утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится завтра, 20 января.

