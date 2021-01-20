В США зафиксировали более 400 тыс. смертей от COVID-19

20.01.2021, 1:00, Новости дня

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Количество умерших от коронавирусной инфекции в США 19 января превысило 400 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В стране выявлено 24 млн 186 тыс. инфицированных COVID-19. Статистику относительно вылечившихся от болезни в США Университет Хопкинса не приводит.

США занимают первое место в мире по распространенности коронавируса. На втором месте Индия (10 млн 581 тыс. заражений и 152,5 тыс. смертей), на третьем – Бразилия (8,5 млн выявленных случаев COVID-19, более 210 тыс. умерших).

Число смертей резко возросло после Рождества, сообщает Reuters. Количество летальных случаев в январе впервые превысило отметку 4000. О рекордной ежедневной смертности от COVID-19 с начала года заявили власти 18 штатов, в том числе Калифорнии, Пенсильвании, Техаса и Вашингтона.

За последние три недели количество умерших от коронавируса в США составило 63 793 человека по сравнению с 52 715 случаями смерти за три недели до Рождества, что на 21% больше, отметило информационное агентство.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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