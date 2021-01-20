Власти США обвинили в заговоре предполагаемого лидера ультраправых в связи со штурмом Капитолия

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20.01.2021, 0:54, Новости дня
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В заговоре по делу о штурме Капитолия обвинили предполагаемого лидера ультраправой группировки «Хранители клятвы».

Согласно обнародованному судебному документу, 65-летний Томас Эдвард Колдуэлл из Вирджинии обвиняется в заговоре с целью совершения федерального преступления, информирует РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Он также обвиняется в препятствовании официальному разбирательству, незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом, агрессивном поведении и нарушении общественного порядка.

«Хранители клятвы», по мнению властей, могли совершить организованные и спланированные насильственные действия. ФЮР сообщило, что существует видео от 6 января, на котором видно, как люди в одежде с атрибутикой «Хранителей клятвы» организовано пробиваются в начало толпы.

В тот же вечер, по данным ФБР, Колдуэлл отправил кому-то фотографию с беспорядков в Facebook Messenger, заявив: «Мы штурмуем замок» и «Я такой подстрекатель!». Также он отправил следующее сообщение: «Нам нужно сделать это на местном уровне. Давайте устроим штурм Капитолия в Огайо. Скажите мне когда!»

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.



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