 

В администрации Байдена объявили Китай главным вызовом для США

20.01.2021, 0:54, Новости дня
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Кандидат в госсекретари США в администрации избранного американского президента Джозефа Байдена Энтони Блинкен и кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин на слушаниях в Сенате Конгресса назвали Китай наиболее значительным вызовом для Соединенных Штатов.

«Нет никаких сомнений в том, что Китай представляет наиболее значительный вызов для США, для интересов американцев, – сообщил Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. – Усиливаются отношения соперничества, сохраняется конкуренция и, конечно же, есть место для сотрудничества, когда это отвечает нашим общим интересам». «Считаю, что мы должны проводить по отношению к Китаю политику с позиции силы, а не слабости», – приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари США в новой администрации.

Блинкен также отметил необходимость «инвестиций в [американские] вооруженные силы для того, чтобы сдерживать агрессию».

В свою очередь кандидат на пост министра обороны отставной генерал Ллойд Остин выразил уверенность, что Пентагон должен сосредоточить основные усилия на сдерживании Китая. «В глобальном масштабе, как я это понимаю, Азия должна быть в центре наших усилий. И я считаю, что Китай, в частности, является основной задачей [оборонного] ведомства», – сообщил Остин на слушаниях в Сенате Конгресса.

Он также сообщил, что после 40 лет службы вышел в отставку и не стремился занять пост главы Пентагона, но расценивает соответствующее предложение Байдена как «большую честь» и «свой долг» перед страной. Он добавил, что в случае утверждения на посту главы Пентагона возглавит ведомство в качестве гражданского.

Тем временем действующий госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании Fox News выразил надежду, что новая администрация «будет полностью готова противостоять» Китаю. «Надеюсь, что будущая администрация продолжит то, что предпринимали мы. Я надеюсь, что американцы осознают, что им брошен вызов», – подчеркнул Помпео. По его словам, «президент Трамп стремился подчеркнуть экономические риски, связанные с Китаем, а также факт проведения китайцами разведывательных операций из их генконсульства в Хьюстоне».

Ранее кандидат на пост главы нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.



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