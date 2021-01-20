“Квартал 95” продал франшизу “Лиги смеха” российскому каналу. В студии прокомментировали продажу

20.01.2021, 0:06, Новости дня

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Российский телеканал СТС запускает собственную версию украинского проекта “Лига смеха”, который принадлежит группе “Квартал 95”. Об этом 18 января в Facebook сообщило “Слідство.Інфо”.

Торговая марка “Лига смеха” принадлежит в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, об этом он упоминает в своей декларации, подчеркнули в посте.

“СТС Медиа” является активом, частично принадлежащим государству Россия. Юридически кварталовцы не причастны к запуску шоу в России. Так утверждается в официальном комментарии компании”, – отмечает “Слідство.Інфо”.

По оценкам медиаэксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному российскому телеканалу может стартовать от $500 тыс.

В сообщении сказано, что “Квартал 95” с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights.

https://www.facebook.com/slidstvo.info/posts/4959921074078928

“Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты “Квартала”, которые зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента студии “Квартал 95″ за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет”, – сообщили в пресс-службе “Квартала 95” в ответе на запрос “Радіо Свобода”.

Компания не подтвердила и не опровергла покупку российским каналом франшизы.

“Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться”, – уточнили в студии “Квартал 95”.

“Радіо Свобода” направило запрос в Eccho Rights, чтобы выяснить детали сделки.

Зеленский задекларировал более 4 млн грн роялти от студии “Квартал 95”. Об этом говорится в его двух декларациях от 4 января, которые опубликовало Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

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