Величину прожиточного минимума установили в Москве

20.01.2021, 0:00, Новости дня

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в столице на 2021 год.

Согласно документу, опубликованному на портале mos.ru, прожиточный минимум на душу населения составит 18029 рублей, для трудоспособного населения – 20589 рублей, для пенсионеров – 13496 рублей, для детей – 15582 рубля. Контроль выполнения постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Напомним, 9 января глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год, в результате величина прожиточного минимума (ПМ) в РФ увеличилась до 11653 рублей.

В конце декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин запретил снижать МРОТ, подчеркнув, вопрос о МРОТ «очень чувствительный и затрагивает практически всех работников». Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по России, прожиточного минимума пенсионеров – 86%, прожиточного минимума детей – 97%.