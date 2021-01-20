Кустурица назвал «Спутник V» самой лучшей вакциной

20.01.2021, 0:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».

«Я хочу [привиться вакциной] «Спутник V», потому что это – классическая вакцина. Думаю, что [эта] русская вакцина – самая лучшая», – приводит слова Кустурицы ТАСС.

Режиссер отметил, что пока живет вдали от города и без коммуникации с обществом. «У меня такая безопасность, нет еще опасности [заражения коронавирусом]», – сказал Кустурица в интервью телеканалу «Россия-24», добавив, что в случае необходимости сделает прививку.

Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы.

В понедельник в РФ стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. За первый квартал в РФ планируется произвести 33 млн доз вакцины «Спутник V».