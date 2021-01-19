Байден намерен избегать контактов с Украиной – депутат Рады

19.01.2021, 23:32, Разное

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По словам эксперта, на Западе Украина ассоциируется с постоянными скандалами. Олег Волошин напомнил, что сына Джо Байдена и его самого в США опутали сплетни, связанные с коррупционными схемами по газу на Украине, поэтому визит в Киев для него токсичный.

Депутат отметил, что наследник американского лидера зарабатывал в Незалежной огромные деньги, и до сих пор они с отцом с трудом объясняют, за что именно им платили. По данным Олега Волошина, Джо Байден будет держаться в стороне от украинской тематики в целом.

Эксперт считает, что новый президент США впредь не захочет, чтобы его имя фигурировало рядом с бывшим лидером Украины Петром Порошенко. “Потому что Порошенко на Западе широко известен как коррупционер”, – заявил депутат Рады.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Действующий президент страны Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы в США сфальсифицированными и пообещав подать в суд из-за нарушений на голосовании.