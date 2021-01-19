Минфин Украины привлек в бюджет 12,3 млрд грн от продажи облигаций

19.01.2021, 23:12, Новости дня

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Министерство финансов Украины по итогам аукциона по облигациям внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 12,332 млрд грн. Об этом 19 января 2021 года сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Инвесторам предложили пять выпусков облигаций со сроком обращения в три месяца, один, два и три года, а также шесть лет.

“Наибольший спрос был сосредоточен на ОВГЗ с погашением в 2022 году, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 61 млрд грн. Средневзвешенная ставка доходности этих ОВГЗ составила 11,73%”, – говорится в сообщении.

В Минфине сообщили, что по трехмесячным бумагам в гривне в бюджет удалось привлечь 489,6 млн грн при средневзвешенной ставке 9,18%.

По двухлетним бумагам в бюджет удалось привлечь 3,97 млрд грн при ставке доходности в 11,94%. По ОВГЗ со сроком обращения в три года удалось занять 578 млн грн под 12,15%. По бумагам со сроком обращения в шесть лет удалось привлечь 1,1 млрд грн под 12,49%, отметили в Минфине

Облигации с погашением в 2027 году были предложены инвесторам впервые с февраля 2020 года.

“Успешное размещение этих бумаг свидетельствует о возвращении спроса на самый длинный рыночный инструмент из предлагаемых министерством в последние несколько лет”, – подчеркнули в ведомстве.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/3591067167628651

1 декабря на аукционах по размещению ОВГЗ Минфин привлек в государственный бюджет 2,664 млрд грн.

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