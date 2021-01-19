Мнение: ЧП всемирного масштаба

19.01.2021, 23:10, Разное

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Аспирант мехмата Азат

По поводу приговора Азату Мифтахову промолчать не могу – уже хотя бы потому, что у нас с ним одна alma mater: кривая, косая – но уж какая есть, матерей не выбирают. Тем более – мехмат, CRÈM DE LA Crème! Всегда у меня была масса друзей-приятелей с мехмата – может быть, потому, что мехматяне тоже имеют особое пристрастие к шахматам. К тому ж мехмат – это, объективно говоря, процентов 40 всей мировой славы МГУ имени Ломоносова. Все прочие наши факультеты – это, положа руку на сердце, просто факультеты российского разлива, что-то лучше, что-то хуже, но всё в целом – лучшее в России, но все равно – локального, местного значения; и лишь мехмат всегда был флагман, и именно не российской, а всей мировой математики. Он и весь МГУ вытягивал.

Слышал, что после 90-х, когда из России и, соответственно, с мехмата тоже свалили все евреи, даже этот неразменный алтын поблек и потускнел, “уже не тот”. Ну, не знаю – не хочется в это верить. Очень надеюсь, что с математикой – так же, как с шахматами… было вплоть до того же новейшего времени. Как в анекдоте, который я прочел в начале 90-х, будучи в Израиле (!) в их местном шахматном журнале на английском языке:

“Три нации, которые лучше всех в мире играют в шахматы:

1. Русские евреи

2. Русские

3. Евреи”.

Я надеюсь, что в математике с мехматом до 1990-х была такая же картина… Но ладно, это я отвлекся. Вернемся к Азату Мифтахову. Его обвинили, стало быть, в нападении на офис “Единой России” в каком-то из московских районов; нападение заключалось в том, что там разбили окно и кинули в это окно дымовую шашку. Причем кидал точно не Мифтахов – про него говорят, что он якобы “стоял за”. Приговор – 6 лет тюрьмы. Очно.

ЧТО??? Я не устаю поражаться: откуда все время такие конские сроки?! За разбитое-то окно! И добро б в эту самую ЕР бросили шашку с зарином или зоманом – ну хоть понятно было бы; но просто с дымом! У меня, правда, сразу напрашивается аналогия – с другим, еще более диким делом, только не московским, а крымским. Когда режиссера Сенцова схватили по обвинению в том, что он собирался (!) взорвать памятник Ленину в Симферополе, ему вломили и вовсе 19 лет самого строгого режима – как какому-нибудь садисту-педофилу, вырезавшему целую семью с младенцами.

Людоедская логика какая-то в самом деле прослеживается: если за попытку взрыва каменного истукана давать 19 лет, то за разбитое окно и брошенную “дымовуху” – в три раза меньше, логично. Только такая вот “арифметика” явно не для мехмата. Это какой-то поселковый бред, а не арифметика. По мне, за такое хулиганство надо давать 15 суток плюс компенсация ущерба (разбитого окна); ну, в самом крайнем случае – 30 суток, как сейчас вломили Навальному вообще уже неизвестно за что (хотя, пожалуй, с Навальным соблюдается та же людоедская градация: за каменного истукана – 19 лет, за разбитое окно – 6 лет, вообще ни за что – 1 месяц: в этом безумии есть система!)

Причем Азат ведь просидел в СИЗО, пока его “дело” расследовали, почти 2 года! То есть уже и так все разумные превзошел в разы. Какие 6 лет??

Думается, если бы “Единая Россия” хоть немного заботилась о своей репутации в глазах у быдла (то есть у нас с вами) – она бы сама должна была выступить с ходатайством о прекращении преследования молодого математика. Что это за “народная партия”, если она одобряет посадки людей на 6 лет за разбитое окно?? Тем более, что политическая партия не может не видеть своей вины в том, что ее “партийные офисы” атакуют представители аполитичной молодежи из лучшего вуза страны – значит, партия сама как-то плохо ведет работу с населением, недостаточно разъясняет “политику партии”! Это ж как партийный агитатор пошел агитировать к рабочим, получил, едва раскрыв рот, по морде – и побежал с доносом в полицию, требовать, чтобы обидчика закатали в тюрьму, и побыстрее! Много ли партия с такими агитаторами наагитирует?

Но ЕР, понятно, никакая не партия – это госструктура, она и относится к себе как к госструктуре. Что, опять же, напоминает вся история с “нападением на офис” ОДНОЙ ИЗ политических партий страны? Да конечно – знаменитую советскую (!) “садистскую частушку”:

Дед Афанасий гранату нашел.

С нею к райкому он подошел.

Дернул колечко, кинул в окно,

Дедушка старый – ему все равно!

Помню, мы такое распевали, еще когда я в школе учился, то есть в начале 80-х прошлого века. Что такое “райком” в тексте песни? Имелся в виду “райком (районный комитет) Партии” – причем советским не надо было объяснять, какой партии – партия у совков была одна, других не было. Конечно, в СССР нападение на райком – это было крайнее святотатство, об этом и подумать страшно было! А почему? А потому что нападение на райком в совке – это было в самом прямом смысле нападение на здание оккупационной администрации, то есть – не хулиганство, а настоящий бунт, восстание.

Опять вспоминается – во второй половине 80-х гремела повесть Юрия Полякова “ЧП районного масштаба”, потом по ней еще и фильм сняли. Сюжет ведь там тоже откровенно идиотичный: некие, опять же, хулиганы залезли в райком комсомола и уперли из него… красное знамя. Вокруг этого “события” всё и крутится – рушатся карьеры, ломаются судьбы, функционеры чуть ли не самоубийством кончают от страха и отчаяния. Опять же – почему? А потому что – молодой Поляков это хорошо показывает – хулиганство такого рода рассматривалось совсем не как хулиганство, а именно как государственное преступление первой степени, как восстание и покушение на государственный строй – не больше, не меньше…

НО ЭТО ЖЕ ВСЁ – БРЕД!

У нас, получается, опять взялись за сакрализацию протухших давно партий и ценностей. Покушение на статую Ленина, покушение на офис ЕР – это харам! НИЗЗЯ! Скрепы! Ахтунг!! Получается, они путем террора хотят восстановить авторитет Единой России? И для начала решили оттоптаться на аспиранте мехмата МГУ?! Сделать ИЗ НЕГО “сакральную жертву”, раз уж из Сенцова не получилось?



Комсомол в бане (к/ф “ЧП районного масштаба”, 1988)

Так и хочется сказать словами Януковича (или Азарова?) – АСТАНАВИТЕСЬ! Сейчас вот еще и возбудили математиков всего мира, буквально: они пишут и подписывают петиции, грозятся не приехать на Всемирный Математический Конгресс в Санкт-Петербург весной этого года. Зачем это всё? Какие 6 лет?! Не надо звереть. Отпустите Мифтахова и извинитесь перед ним. А окно в офис ЕР вставьте из бюджетных денег – она все равно на бюджетные деньги и живет.