 

Один из сценаристов мультсериала “Симпсоны” умер в возрасте 65 лет

19.01.2021, 23:08, Разное
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Представители зарубежного журнала Deadline рассказали о смерти американского продюсера и сценариста Дэвида Ричардсона, работавшего на анимационным сериалом “Симпсоны”. По информации журналистов издания, создатель мультфильма скончался в возрасте 65 лет.
Предполагается, что смерть известного кинематографиста могла стать следствием имеющейся у него сердечной недостаточности. Примечательно, что члены семьи Ричардсона намерены провести церемонию похорон в закрытом формате. Публичное же прощание с продюсером запланировано на более поздний срок.

Отмечается, что Дэвил Ричардсон в свое время участвовал в работе над ситкомами “Пустое гнездо” (1988 год) и “Малькольм в центре внимания” (2000 год). Несколько позже он стал одним из создателей взрослой мультипликационной комедийной ленты “С значит семья”. Об этом сообщают Народные Новости России.



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