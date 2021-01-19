“В этом нет необходимости”: Ученые рассказали о вреде видеоконференций для экологии

19.01.2021, 23:08, Разное

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Американские эксперты провели исследование, в ходе которого оценили степень влияния видеоконференций в формате Zoom на состояние окружающей среды. Выяснилось, расширенное онлайн-общение с использованием веб-камеры может представлять для экологии ощутимую опасность.

В процессе исследования объединенный коллектив ученых, представляющий Университет Пёрдью, Йельский университет и Массачусетский технологический университет (все – США), рассчитал, что всего один час видеоконференции в режиме работающей веб-камеры или просмотра потокового видео провоцирует выброс в атмосферный воздух до одного килограмма углекислого газа, а этот показатель является эквивалентным загрязнению от сжигания половины литра бензина. Кроме того, за 60 минут такого онлайн-мероприятия расходуется от 2 до 12 литров воды и оказывается негативное влияние на земную поверхность размером с iPad Mini. “Часто во время таких встреч, когда выступает лишь один человек, или учитель что-то объясняет классу, включены все камеры. В этом нет необходимости”, – рекомендовал один из авторов научной работы Кавех Мадани.

Ученые информировали, что отключение видеокамеры при проведении Zoom-конференции способно понизить показатель так называемого углеродного следа на 96%. Кроме того, снижение разрешения с высокого до среднего в процессе просмотра потокового видео позволяет уменьшить объем выбросов углекислого газа на 86%. Примечательно, что общее количество электроэнергии, необходимое, чтобы передавать и хранить информацию в специализированных центрах, в настоящее время составляет около 1% от общемирового, что превышает общую энергетическую потребность некоторых стран.

По мнению специалистов, результаты научной работы позволили произвести оценку степени влияния инфраструктуры интернета на загрязнение атмосферы и водного пространства планеты. “Если вы сосредотачиваетесь лишь на одном виде загрязнений, то упускаете другие, которые позволяют дать более объемный взгляд на экологическое воздействие”, – резюмировали исследователи.

Источник: www.gazeta.ru