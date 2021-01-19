Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят

19.01.2021, 22:38, Разное

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Позиции Александра Лукашенко пошатнулись после того, как Минск лишили возможности провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею, считают политологи. Бытует мнение, что западные лидеры используют все возможности для того, чтобы повлиять на президента Белоруссии.

Российский журналист и политолог Петр Акопов выразил мнение, что у затеянной политической игры есть определенный срок годности. Эксперт убежден, что в происходящем в Белоруссии больше заинтересованы европейские кураторы, чем американские.

По словам Акопова, в скором времени зарубежные силы “поиграются и постепенно бросят” республику. Политолог добавил, что оказать давление на Россию через Белоруссию и через Лукашенко не получится. “Прибалты и поляки еще будут бегать, но все закончится ничем”, – цитирует эксперта издание “Украина.ру”.

Напомним, что белорусские граждане начали выходить на улицу в августе 2020 года. Люди оказались недовольны тем, что Александр Лукашенко был объявлен победителем на прошедших президентских выборах.

Светлана Тихановская, которая являлась главным политическим оппонентом Батьки, бежала в Литву. Оттуда она сообщила о создании Координационного совета оппозиции.