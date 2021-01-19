Эксперт Карбалевич о последствиях лишения Минска ЧМ по хоккею: Лукашенко усилит репрессии

19.01.2021, 22:38, Разное

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Подавляющее большинство белорусов негативно относятся к Лукашенко, поэтому перенос Чемпионата мира по хоккею из Минска воспринимается обществом положительно – как удар по режиму, отметил Карбалевич. Но последствия для оппозиции могут быть плачевными, полагает эксперт.

По его мнению, после переноса чемпионата власть усилит давление на оппонентов. Политолог напомнил, что президент Белоруссии заверял главу Международной федерации хоккея Рене Фазеля, что начнет переговоры с оппозицией. Теперь эти обещания теряют смысл, констатировал аналитик.

На его взгляд, международная репутация режима Лукашенко окончательно испорчена. “Ему можно жить, ничего не стесняясь: можно продолжать репрессии, строить концентрационный лагерь в центре Европы”, – сказал Карбалевич в интервью порталу “Белорусский партизан”.

В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) перенос чемпионата из Минска объяснили вопросами безопасности. В федерации указали на продолжающиеся акции протеста и пандемию COVID-19. Обеспечить благополучие спортсменов и зрителей в таких условиях невозможно, подчеркнули в IIHF.

Политический кризис в Белоруссии продолжается с начала августа. Оппозиция каждое воскресенье проводит акции протеста в Минске и других городах. В минувшие выходные в столице задержали 30 человек.