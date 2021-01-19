Команда Навального опубликовала новые данные о «дворце Путина»

19.01.2021, 22:36, Разное

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…вблизи Геленджика.

Политик Алексей Навальный выпустил расследование «Дворец для Путина». По словам главы ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.), это расследование сотрудники фонда задумали еще тогда, когда политик находился в реанимации в клинике «Шарите». Однако само расследование в ФБК договорились выпустить после того, как Навальный вернется домой, в Россию.

Расследование приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей. Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца Путина» Сергея Колесникова.

В ФБК опубликовали качественные снимки владений, которые расследователи связывают с Путиным, после радикального ремонта — дворец, по словам сотрудников ФБК, пришлось перестраивать из-за образовавшейся плесени.

Во «дворце Путина», согласно материалам ФБК, имеются спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания, а также аквадискотека.

Помимо этого, во владениях, говорят в ФБК, — десятки подсобных помещений, «коктейль-холл», домашний кинотеатр, дегустационная комната и винный погреб. На первом этаже — «читальня» и «музыкальная гостиная», на втором — гостевые и хозяйская спальни (она составляет 260 м²), а также зимний сад, музыкальная гостиная и роскошная мраморная ванная комната.

Также расследователи опубликовали фото обеденного зала, где стоит дорогая мебель итальянской фирмы Citterio Atena, делающей предметы для дома только под заказ. По информации ФБК, во дворце, который расследователи связывают с президентом, есть также эксклюзивный комод фирмы Pazzoli, а самый дорогой стол там стоит более четырех млн рублей.

В расследовании перечисляются и другие предметы роскоши, например, стол со встроенным баром за четыре млн рублей, 47 диванов стоимостью от 1,4 до двух млн рублей каждый.

Согласно расследованию команды ФБК, а также материалам, ранее опубликованным журналом The New Times, «Новой газетой», Фонтанкой и другими расследователями, предприниматель из Санкт-Петербурга Сергей Колесников в начале девяностых вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму «Петромед», которая занималась закупкой и поставками медицинского оборудования, оснащением больниц и госпиталей.

В расследовании утверждается, что петербургская мэрия, где Путин работал заместителем градоначальника, также имела в ней долю, а интересы города в этой фирме представлял сам Путин.

В начале 2000 года в «Петромед» пришел Николай Шамалов — по информации ФБК, друг семьи Путина, а в будущем — сват. Шамалов выступил с личным предложением от Путина, которое заключалось в том, что олигархи будут жертвовать «Петромеду» деньги, в то время как эта фирма будет тратить их на медицину, в частности, на модернизацию больниц и закупку оборудования, говорят расследователи.

В ФБК утверждают: была еще одна важная часть договора — 35% пожертвований уходило на специальный офшор. «По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Путину <…> Путин назвал это „Росинвест“», — говорится в материале.

Как утверждают расследователи, у президента есть также почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы и устричные фермы. В ФБК заявили, что единственным владельцем винодельни АО «Дивноморье» был 42-летний Владимир Колбин — сын Петра Колбина, друга детства Путина. Помимо «Дивноморья» расследователи обнаружили еще два винных завода — «Старый прованс» и «Лазурная ягода».

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Виноградники «Старого прованса» расположены в девяти километрах от «дворца Путина», говорят в ФБК, в 2015 году «Аксис Инвестиции», фирма друга Путина Николая Егорова, арендовала в этом месте — в Кринице — 140 гектаров земли, утверждают расследователи.

В 2017 году известный краснодарский эколог Андрей Рудомаха с коллегами приехал в Криницу с инспекцией, на него напали неизвестные и жестоко его избили, о чем писала «Новая газета». Экологи направились туда, чтобы снять, кто незаконно вырубает лес, — и обнаружили гигантскую стройку, заборы, шесть постов охраны и церковь в византийском стиле.

Расследование команды Навального — во многом продолжение расследования «Новой газеты» о том, что эта церковь была сборной и ее из Греции импортировала жена бывшего начальника войсковой части ФСО, которая была заказчиком строительства «дворца Путина». «Новая» тогда выяснила, что управляющая предполагаемых владений президента, жена начальника ФСОшной войсковой части Татьяна Кузнецова — технический заказчик всего проекта.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал изданию Daily Storm расследование команды Навального. «Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — уверил Песков.

Политик Алексей Навальный 17 января рейсом «Победы» вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали, не разрешив адвокату последовать за ним. Накануне горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.

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