Депутаты Европарламента призвали ЕС расширить санкции против России из-за ареста Навального

19.01.2021, 22:18, Новости дня

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Депутаты Европарламента призвали ЕС расширить санкции против российских чиновников, чтобы в них внесли причастных к аресту оппозиционера Алексея Навального. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе Европарламента.

Во время дебатов с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем депутаты Европарламента призвали власти РФ немедленно освободить Навального. В ЕС считают, что арест оппозиционера и то, как принимали решение, противоречат международному праву и конституции России.

Депутаты также требуют, чтобы в санкции ЕС, которые сейчас действуют в отношении российских чиновников, внесли ответственных за отравление Навального. Таким образом, в частности, планируют охватить причастных к его заключению.

В ведомстве подчеркнули, что ЕС в таких ситуациях не должен колебаться с применением нового режима санкций за нарушение прав человека.

Некоторые члены Европарламента утверждали, что “нужно сделать гораздо больше, чтобы обеспечить эффективную ответственность Кремля за его нарушение прав человека и политизацию российской системы правосудия”. Они призвали ЕС, а также некоторые национальные и региональные правительства, наконец отменить завершение работ на трубопроводе “Северный поток-2”.

Члены Европарламента также высказывали мнение, что президент России Владимир Путин, “боится идти по стопам белорусского диктатора Александра Лукашенко и поэтому делает все возможное, чтобы арестовать критиков режима”.

Резолюцию по поводу ареста Навального вынесут на голосование в Европарламента 21 января, говорится в сообщении.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

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